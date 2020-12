Hotelli Ilves mittavaan remonttiin Tampereella – valmista vuoden päästä

S-ryhmän hotelleja Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa operoiva Sokotel uudistaa tamperelaisen Original Sokos Hotel Ilveksen. Tampereen maamerkkeihin lukeutuva hotelli sulkeutuu korjaustöiden vuoksi 13. joulukuuta.

Peruskorjauksen ohella kaikki talon hotellihuoneet sekä aula-, kokous- ja ravintolatilat uudistetaan. Työt valmistuvat arvion mukaan joulukuussa 2021.

Kiinteistön omistaa eläkevakuuttaja Keva, jolle Ilveksen kiinteistö on yksi sen pitkäaikaisimpia sijoituskohteita. Vuonna 1986 valmistuneessa 19-kerroksisessa Ilveksessä on 336 huonetta, viisi ravintolaa, yhdeksän kokoustilaa, juhlasali, maisema-kabinetti hotellin katolla sekä sauna- ja spa-osasto kuntosaleineen. Koskikeskukseen on hotellista suora pääsy.

”Ilves on tamperelaisille rakas paikka, ja haluamme uudistuksella kunnioittaa sen alkuperäistä henkeä”, Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius sanoo tiedotteessa.

Korjaushankkeen pääsuunnittelija on Aihio Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta vastaa Vallila Interior. Ravintolat uudistaa Visionary Design Partners Helsinki.