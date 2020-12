NCC rakentaa 12-kerroksisen asuintalon Turkuun

NCC rakentaa LähiTapiolalle 12-kerroksisen asuinkerrostalon Kirstinpuiston alueelle lähelle Turun keskustaa. Sopimuksen arvo on noin 11 miljoonaa euroa.

As Oy Turun Kirstinpuiston Kruunu -nimiseen kohteeseen tulee yhteensä 101 asuntoa. Kohteen rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Sen on määrä valmistua kesällä 2022.

Kirstinpuiston kruunun huoneistopinta-ala on yhteensä 3 852 neliömetriä. Siinä on keskitetty ilmanvaihto sekä Luja-Superlaatasta tehtävä välipohjarakenne, johon on viety lattialämmitys sekä muuta talotekniikkaa.