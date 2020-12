Rahapula kiusaa tietomallivaatimusten päivitystä – yli 70 toimijaa perää valtion tukea

Julkilausuman mukaan tietomalleista on tulossa tärkeä osa kansallista tietovarantoa. Siksi oikea sisältö pitää varmistaa julkisella investoinnilla.

Päivityshanketta on valmisteltu muutaman vuoden ajan. Siitä on vastannut buildingSMART Finland. Se on tunnistanut ensimmäiset päivityskohteet modulaarisesta eli käyttötapauskohtaisesta ohjerakenteesta.

”Rahoitus puuttuu, joten varsinaisen työn käynnistys on viivästynyt. Aikataulu on vielä auki”, kertoo buildingSMART Finlandin entinen puheenjohtaja, Graviconin innovaatiojohtaja Tomi Henttinen.

Jos rahoitus järjestyy, työ voisi käynnistyä jo ensi vuonna. Silloin ensimmäiset 15–20 käyttötapausmäärittelyä voisivat valmistua samana vuonna.

Uudistuva laki tuo paineita mallintamiseen

Henttisen mukaan vuodelta 2012 peräisin olevat Yleiset tietomallivaatimukset vaativat perusteellisen päivityksen.

Ne syntyivät Senaatti-kiinteistöjen ohjeiden pohjalta, Henttinen oli tuolloin yksi julkaisusarjan kirjoittajista.

”Vaatimukset eivät enää vastaa nykyajan tavoitteita ja mahdollisuuksia. Tietosisältö vaatii syventämistä.”

Päivitystarpeet liittyvät muun muassa päätöksentekoon rakennushankkeessa ja ylläpitoon.

Lisäksi uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki tuo uusia paineita mallintamiseen. Se siirtää rakennuslupaprosessissa painopistettä tietomallintamisen suuntaan.

”Kun mallinnusta edellytetään, mallien pitäisi olla myös kunnossa”, Henttinen sanoo.

Suomi putosi kärjestä

Hänen mukaansa Suomi on junnannut viimeiset 12-13 vuotta paikallaan mallinnuksen kehityksessä. Ala painii edelleen samojen, esimerkiksi tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien kanssa.

Tietoa luodaan turhaan uudelleen Skanskan kehityspäällikkö Miro Ristimäki sanoo, että isompi ja kestävä digiloikka vaatii ohjeiden päivitystä. Skanska oy on yksi julkilausuman allekirjoittajista. ”Tietosisällön ja vaatimusten pitää kehittyä, kun digitointi ja digitalisaatio etenee.” Hän painottaa, että uusien vaatimusten tulee korostaa tarpeenmukaista tietosisältöä tietomalleihin. Tietosisällön teollinen vakiointi luo kestävän perustan tietomallien hyödyntämiselle läpi koko rakentamisen arvoketjun. Ristimäki nostaa esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennan. Hänestä on tärkeää, että tietomallivaatimusten perusta vahvistuu entisestään päivityksessä. Silloin samaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisemmin eri käyttökohteissa.

”Siksi olemme menettäneet asemamme kärkimaiden joukossa.”

Vuoden 2012 ohjeissa oli esimerkiksi ajatuksena, että hankkeet ja tilaajaorganisaatiot määrittelevät tarkemmin, millaista sisältöä kukin käyttötarkoitus edellyttää. Näin ei Henttisen mukaan ole juurikaan toimittu.

Hänestä takaisin huipulle päästään vain, jos tietomallivaatimuksissa määrittelyt ovat yksityiskohtaisempia ja yhtenäisiä yli organisaatiorajojen.

”Sorrumme alalla aika paljon siihen, että turhaan luomme tietoa uudelleen.”

”Yksi isäntä on parempi kuin monta”

Riittävän yksityisen rahoituksen hankinta on Henttisen mukaan ollut vaikeaa, koska rakennus- ja kiinteistöala on niin pirstaloitunut. Rahoittajia tarvittaisiin satoja, jotta riittävä potti saataisiin kasaan päivitystä varten.

”Päivitystyö ja sen rahoittaminen on aika iso paketti juosta kasaan. Kenellä on resursseja lähteä sellaiseen?”

Iso-Britanniassa tietomallinnus lähti kehittymään suurin harppauksin, kun hallitus otti ohjat. Henttisen mielestä olisi hyvä, jos Suomessakin ministeriöt ottaisivat hankkeen vetovastuun ja päärahoittajan roolin.

”Yksi isäntä on hankkeen onnistumisen kannalta parempi kuin monta.”

Henttinen uskoo, että yrityksetkin lähtisivät rohkeammin rahoittajina mukaan valtiojohtoiseen hankkeeseen.