Senaatti myi VTT:n entisen laboratoriorakennuksen kiinteistösijoittajalle

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Otaniemessä sijaitsevan entisen VTT:n laboratoriorakennuksen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö HGR Property Partners Oy:lle. Kauppahinta on 2,25 miljoonaa euroa.

Kohteen myymiseksi järjestettiin kesällä 2019 tarjouskilpailu ja se myytiin useiden tarjous- ja neuvottelukierrosten jälkeen.

Rakennus valmistui alun perin VTT:n toimisto- ja laboratoriokäyttöön vuosina 1970 ja 1987 ja on osittain suojeltu. Sen pinta-ala on noin 6 800 bruttoneliömetriä. Rakennuksesta on vuokrattuna tiloja muun muassa panimolle, tapahtumatilaksi sekä toimisto- ja varastokäyttöön.