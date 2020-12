Sortera Group osti Vaihtolavacomin – saa hyvän jalansijan pk-seudulle

Ruotsalainen Sortera Group on ostanut ympäristö-, vaihtolava- ja logistiikkapalveluihin erikoistuneen Vaihtolavacomin, jolla on vahva jalansija Helsingin alueella sekä Etelä-Suomessa.

Ripeästi kasvaneella Vaihtolavacomilla on noin sata työntekijää ja se tarjoaa vuosittain ympäristöpalveluja yli 100 000 tonnille rakennusperäisiä jätteitä.. Yrityksellä on kolme lajittelulaitosta pääkaupunkiseudulla. Vuosittainen liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa.

Asiakkaita ovat pienet ja keskisuuret remonttiyritykset, rakennus ja purkuliikkeet sekä taloyhtiöt ja suomalaiset kunnat. Vaihtolavacomin toimitusjohtaja Hannu Poutiainen ja muu avainhenkilöt jatkavat Suomen toiminnan johdossa.

Sortera Groupille tämä on 13. yritysosto sen perustamisen jälkeen vuonna 2006.