Sotkeeko hitasin lopetus Helsingin asuntotuotantoa? Ei, lupaa asunto-ohjelman vetäjä

Helsinki on päättänyt hintasäänneltyjen hitasasuntojen rakentamisen lopettamisesta. Oleellista on, häiritseekö päätös Helsingin asuntotuotantoa.

Kyse on isosta asiasta, sillä noin joka kymmenes pääkaupunkiseudulla rakennettava gryndiasunto on hitas.

Nykyinen järjestelmä jatkuu vuodet 2021 ja 2022 nykyisen kaltaisena. Helsingin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell sanoo, että sinä aikana viedään nykyisiä hankkeita eteenpäin ja todennäköisesti tehdään myös uusia tonttivarauksia.

Uuden järjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023, minkä jälkeen uudet tontinluovutukset tehdään sen järjestelmän puitteissa.

Randell vakuuttaa, että asuntotuotantoon ei tule häiriöitä. Vanha järjestelmä on voimassa siihen asti, kunnes uusi järjestelmä on voimassa. Tuotannon tyhjiötä ei päästetä syntymään.

Tavoite on, että uudesta järjestelmästä saataisiin poliittisia päätöksiä syksyllä 2022.

Halpoja alueita tuskin säännellään

Kalleimmilla, 1. ja 2. kalleusalueella hitas on ollut merkittävästi halvempaa kuin sääntelemätön tuotanto.

Halvemmilla alueilla tehdään niin sanottua puolihitasta, jossa säädellään vain ensimmäistä hintaa. Näillä alueilla ei Randellin mukaan tarvita jälleenmyynnin sääntelyä, sillä uudet asunnot ovat lähtökohtaisesti vanhoja kalliimpia.

Randell pitää todennäköisenä, että uuteen järjestelmään tulee kahdenlaisia alueita.

”Kahdella kalleimmalla alueella hintaerot ovat niin isot, että jälleenmyynnin hintoja on säänneltävä. Kolmannella ja neljännellä kalleusalueella niitä ei todennäköisesti kannata säännellä”, hän arvioi.

Tuleeko uuteen järjestelmään varallisuusrajat?

Ratkaistavia asioita ovat, miten hintoja säännellään rakentamisaikana ja miten asuntojen jälleenmyyntihintoja säännellään.

Myös asuntojen kohdentuminen oikeanlaisille ihmisille on tärkeää. Nykyisessä järjestelmässä on suosittu lapsiperheitä perheasuntojen osalta.

Hitasissa ei ole varallisuusrajoja. Järjestelmän on arvosteltu kohdentuvan hyvätuloisille.

Kohtuuhintaisuus ja oikea kohdentuminen ovat Randellin mukaan ydinasioita. Toisaalta järjestelmän on oltava järkevästi valvottavissa moderneilla tavoilla.

Hänen mukaansa on selvää, että useamman kohtuuhintaisen asunnon omistaminen on tällaisen järjestelmän piirissä kiellettyä. Mutta relevantti kysymys on, voiko hitasin päälle omistaa vaikka viisi sijoitusasuntoa? Onko järjestelmässä varallisuuskattoa?

330 taloudella enemmän kuin yksi hitas

Hitasiin liittyvät väärinkäytökset ovat olleet otsikoissa. Hitasasuntoja on järjestelmän piirissä tällä hetkellä kaikkiaan 14430, ja 330 kotitaloudella on hallussaan enemmän kuin yksi asunto.

Yhteensä näillä enemmän kuin yhden hitasin omistavilla kotitalouksilla on omistuksessaan 700 asuntoa. Luvuissa ovat mukana myös asuntojen yhdistämiset.

”Aina löytyy joka, joka käyttää järjestelmää vastoin järjestelmän henkeä. Siihen ei ole voitu puuttua, kun toiminta ei ole laitonta”, Randell sanoo.

Sekin voisi olla Randellin mukaan kohtuutonta, että hitasia ei saisi missään olosuhteissa vuokrata eteenpäin.

Asuntoon kiinni ilman perintörahoja

Uuden järjestelmän ydinkysymys on, pääseekö sellainen lapsiperhe kiinni omistusasuntoon, jolla ei ole perittyä varallisuutta.

”On huolehdittava siitä, että sellaiset henkilöt pääsevät kiinni omistusasuntoon Helsingissä, joilla ei ole perittyä varallisuutta”, Randell sanoo.

”Se on kohderyhmä, jota menetämme eniten. 40 vuotta täytettyään helsinkiläinen haluaa asua omistusasunnossa, joko Helsingissä tai muualla. Me haluamme tarjota siihen helsinkiläisen vaihtoehdon”, Randell sanoo.

”Helsinkiläisille on oltava tarjolla kohtuuhintaisen omistusasunnon mahdollisuus.”

Pelkkä tuotannon lisäys ei pudota hintoja

Randell on eri mieltä sellaisten ekonomistien näkemysten kanssa, joiden mukaan pelkkä asuntotuotannon lisääminen pudottaa asuntohintoja tai ainakin takaa hintojen pysymisen ennallaan. Kaupunki on maantieteellisesti hankala, ja sinne muuttaa paljon ihmisiä.

”Ei riitä, että rakennetaan vain lisää asuntoja.”

Nykytilanne puhuu Randellin näkemyksen puolesta. Viime aikoina on rakennettu aikaisempaan verrattuna todella paljon uusia asuntoja. Silti myynnissä olevan uuden kerrostaloasunnon neliöhinta on yli 8200 euroa. Huima hinta, myynnissä oleva uusi kerrostaloasunto maksaa Helsingissä keskimäärin 8258 euroa neliöltä

Suuret ikäluokat ovat Randellin mukaan ensimmäinen ikäryhmä Helsingissä, joka pääsi kiinni omistusasuntoon. 65-vuotiaista asuu omistusasunnossa 75 prosenttia, kun kaikista helsinkiläisistä on omistusasunnossa puolet.

Asuntojen ostoketju on edennyt yksiöstä isoihin asuntoihin, ja nyt ikääntyvä väestö asuu isoissa perheasunnoissa.

Nuorilla on vaikeuksia päästä omistusasuntoon kiinni, jos heidän tulotasolleen mahdollisia ensimmäisiä asuntoja on koko ajan vähemmän. Siksi tarvitaan Randellin mukaan kohtuuhintainen tuote.

Korona on iskenyt erityisesti nuorten asumiseen. Asumistukea saavien osuus on Randellin mukaan nuorilla nyt 10 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Korona on vienyt työpaikkoja ja jos tilanne ei helpota, moni kalliissa yksityisessä vuokra-asunnossa asuva joutuu etsimään halvemman asunnon.

Tyypillinen omistusasuja on selvinnyt koronasta helpommalla.

Asuntosijoittaminen on lisääntynyt.

Rakennuslehden selvitys osoittaa, että asuntotuotannosta hyvin iso osa päätyy sijoitusasunnoiksi vuokrakäyttöön. Raju muutos: Vain murto-osa uusista asunnoista päätyy tavallisiksi omistusasunnoiksi

Randellin mukaan hitas on tällä hetkellä ainoa omistusasuntotuote, joka hyvin todennäköisesti päätyy kuluttajalle omaan käyttöön.

Att rakennuttamaan omistusasuntoja

Asunto-ohjelman poliittisissa neuvotteluissa päätettiin myös siitä, että kaupungin asuntotuotantopalvelu Att rakennuttaa vuodesta 2023 lähtien 250 omistusasuntoa vuodessa sinne, minne ei muuten syntyisi omistusasuntoja.

Tämä tuotanto korvaisi nykyisiä puolihitaseja.