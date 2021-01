Suomessa on kielletty sisäpuolelta sinkittyjen putkien käyttäminen uusien sprinklerilaitteistojen märkäasennuksissa 1.1.2021 alkaen.

Kiellon syynä on räjähdysvaara, jonka aiheuttaa putkissa muodostuva vety. Kielto on lisätty standardiin SFS-EN 12845:2015 + A1:2019 kansallisella liitteellä.

Kiellon taustalla on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitys kesällä 2020 Helsingin kaupunginteatterin sprinklerihuollon yhteydessä tapahtuneesta räjähdysonnettomuudesta. Vastaavia onnettomuuksia on ollut ulkomailla, ja sisäpuolisesti sinkittyjen putkien käyttöä sprinklerilaitteistoissa on jo rajoitettu ainakin Ruotsissa ja Norjassa.

Kansallinen liite koskee vain standardin yhtä kohtaa 17.1.2 Maanpäälliset putket:

”Kuiva-, kuiva-märkä- ja ennakkolaukaisuasennuksissa on ensisijaisesti käytettävä sinkittyjä putkia.” -kohtaan on lisätty kansallinen alahuomautus, jossa käyttäjä ohjataan katsomaan liite ja esipuhe, joka on myös lisätty standardiin. Esipuheessa kerrotaan, miksi liite on tehty ja mitä se koskee.

Helsingin kaupunginteatterin onnettomuuden jälkeen Tukes kävi yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa mittaamassa eri kohteissa putkistoissa syntyneen vedyn määrää märkä- ja kuiva-asennuksissa.

Tutkinnan perusteella Tukes antaa sprinklerilaitteistoja suunnitteleville ja huoltaville yrityksille sekä kiinteistöjen omistajille ohjeita ja suosituksia.

Sisäpuolisesti sinkityn putken käyttö kielletään sprinklerilaitteistojen uusissa märkäasennuksissa, sillä sisäpuolen pintakäsittelystä johtuen putkistoon voi olosuhteista riippuen muodostua vetyä.

Kuiva-asennuksissa mitatut vetymäärät olivat pieniä, ja siksi niissä sekä ennakkolaukaisulaitteistoissa sisäpuolelta sinkityn putken käyttö sallitaan edellyttäen, että asennettu putkisto on normaalitilassa vedetön ja asennettu siten, että putkisto on tyhjentyvä.

Ennen 1.1.2021 aloitetut projektit ja sopimukset voidaan suorittaa loppuun alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Aikaisemmin valmistuneiden märkäasennusten korjaus- ja muutostöissä sekä uusissa kuiva-asennuksissa voidaan edelleen käyttää sisäpuolelta sinkittyä putkea.