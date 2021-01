Maanvyöryjä voi tapahtua Suomessakin savialueilla – onnettomuuksien ehkäisemiseen on olemassa keinoja

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköpostiosoite Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi ? Rekisteröidy

Norjan Gjerdrumissa Oslon pohjoispuolella sattunut maanvyörymä on tuorein esimerkki silloin tällöin sattuvista geologisista syistä ja ihmisen toiminnasta johtuvista maanvyörymistä. Norjan lisäksi ihmishenkiä vaatineita ja suuriin aineellisiin menetyksiin johtaneita maanvyörymiä on sattunut myös Ruotsissa Göteborgin seudulla sekä Kanadassa. Myös Suomessa on sattunut savialueilla vyörymiä, joskaan ei seurauksiltaan yhtä traagisia kuin Norjan viimeisin.