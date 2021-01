Puustelli sai ison tilauksen Ruotsista

Kalustetoimitukset ensimmäisiin kohteisiin alkavat tammikuussa ja ajoittuvat vuosille 2021–2022.

Rakennuttaja Brabo Stockholm ab on valinnut kohteeseen Puustellin kalusteet, joiden runkorakenteena on biokomposiittikehä. Puustellin mukaan biokomposiitti kestää vettä 100-prosenttisesti ja on täysin uudelleen käytettävä sekä kierrätettävä. Lisäksi yhtiö kertoo kalustejärjestelmän formaldehydipitoisuuden olevan nolla prosenttia. Kalustejärjestelmällä on eurooppapatentti.

Haga Norran kaupunginosan suunnittelun lähtökohtana on ollut sosiaalinen, asukasystävällinen sekä hyvinvointia laajasti luova miljöö, joka tekee elämisestä joustavampaa palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen. Alueen on ideoinut ja kehittänyt liikekiinteistöjen omistajayritys Fabege ab.

Haga Norran rakennuksissa on huomioitu energiatehokkuus, toimivuus sekä rakenteiden koko elinkaaren aikana muodostuva hiilijalanjälki, joka kompensoidaan asteittain. Haga Norran energiatehokkaille rakennuksille on myönnetty Green Building -sertifikaatti.

Haga Norran alueella tavoitteena on hiilineutraali rakentaminen. Kaikki asuntotuotannon aiheuttamat päästöt rakennusmateriaalien tuotannosta energiankulutukseen ja liikenteeseen kompensoidaan.

”Puustellin arvomaailma sopii tässäkin suhteessa Haga Norran asuntoihin. Myös Puustelli kompensoi valmistamiensa kalusteiden hiilijalanjäljen pitkällä aikavälillä Natural Steps -ohjelmansa mukaisesti. Yritys on sitoutunut siihen, että kalustetehdas on hiilineutraali viimeistään vuoteen 2035 mennessä”, Puustelli Groupin toimitusjohtaja Jussi Aine sanoo tiedotteessa.