Rakennusalan koulutuksen suosio on laskenut – ala kiinnostaa vähiten isoissa kaupungeissa, joissa töitä olisi eniten

Rakennusalalle hakeneiden absoluuttinen määrä on laskenut vuodesta 2014 vuoteen 2020 noin 16 prosenttia. Ensisijaisten hakijoiden absoluuttinen määrä on laskenut samassa ajassa noin 19 prosenttia.

Osa hakijamäärän laskusta selittyy peruskoulujen päättäneiden oppilasmäärän laskulla. Vastaavasti aloituspaikkojen osuus on noussut.

Kaikista toiselle asteelle hakeneista rakennusalan osuus on laskenut 10 prosenttia vuosina 2020-2014. Ammatillisessa koulutuksessa suosio on ollut vakaampaa.

Hakijamäärät ovat laskeneet rakennusalan kaikissa rakennusalan tutkinnoissa ja myös muulla tekniikan ja liikenteen alalla.

”Se on ollut vallitseva trendi. Kun lukio on nostanut suosiotaan, hakeutuminen ammattilliseen koulutukseen on laskenut”, Otuksen tutkija Virve Murto sanoi tutkimuksen julkistamiswebinaarissa perjantaina.

Rakennusteollisuus RT teetti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksella tutkimuksen, jolla selvitettiin rakennusalan ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, opintojen keskeyttämistä sekä rakennusalan opiskelijoiden työllistymisodotuksia ja työelämään liittyviä arvostuksia.

Rakennusalan koulutustietoa Rakennusalalle haki vuosien 2014–2020 yhteishauissa yhteensä hieman vajaa 80 000 hakijaa, joista reilut 4000 haki useampana vuotena alalle.

Eniten hakijoita on ollut vuonna 2014, yli 13 000 tuhatta, ja viime vuosina heitä on ollut vuosittain noin 11 000.

Ensisijaisia hakijoita on ollut vuosittain vajaa 4000 vuoden 2014 jälkeen, jolloin ensisijaisia hakijoita oli noin 4600.

Aloituspaikkoja koko rakennusalalla on ollut noin 31 000 vuosina 2014–2020 ja vuosittain määrä on vaihdellut reilusta 4300 vajaaseen 4700.

Perustutkinnoittain tarkasteltuna suurimmat hakijoiden osuudet ovat rakennusalan perustutkinnossa

Tutkimusaineisto kattaa vuosina 2014–2020 toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen hakeutuneet sekä opintonsa keskeyttäneet.

Kolmannes valitsi ensisijaiseksi vaihtoehdokseen

Tutkimuksen mukaan keskimäärin 16 prosenttia kaikista toisen asteen hakijoista on hakenut rakennusalalle. Keskimäärin joka neljäs ammattilliseen koulutukseen hakenut valitsi rakennusalan.

Rakennusala oli aiempaa harvemmalla ensimmäisenä hakutoiveena. Kuitenkin lähes kolmannes alalle hakeneista merkitsi sen ensisijaiseksi vaihtoehdokseen.

Webinaarissa puhuneen RT:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkasen mukaan alan pitää nyt yhdessä miettiä, mikä on työnantajamielikuva. Miten ala ja sen mahdollisuudet tunnetaan?

”Meidän pitää miettiä, miten olemme onnistuneet viestinnässä. Kuinka hyvin olemme pystyneet viestimään, että esimerkiksi enää ei tarvitse olla kelillä kuin kelillä pihalla suojaamatta. Työturvallisuus ja työolosuhteet ovat parantuneet.”

Pintakäsittelyssä keskeytettiin yleisimmin

Opiskelijoista keskimäärin kuusi sadasta keskeytti rakennusalan opintonsa, mikä oli tutkimuksen mukaan vähäisempää kuin yhteensä muualla tekniikan ja liikenteen aloilla.

Pintakäsittelyssä keskeyttäminen oli yleisintä, talotekniikassa vähäisintä.

Keskeyttäminen oli kuitenkin muiden alojen tapaan lisääntynyt rakennusalalla viime vuosina.

Naisilla keskeyttäminen oli miehiä yleisempää. Naisilla rakennusala oli myös miehiä harvemmin ensisijainen hakutoive. Se selitti osaltaan suurempaa keskeyttämistä, sillä ensisijaisten hakijoiden todettiin olevan sitoutuneempia opintoihinsa.

Keskeyttämisen havaittiin kytkeytyvän myös opintojen aloittamisen myöhästymiseen, opintojen pit-kittymiseen yli kolmen vuoden sekä muuhun kuin suomeen tai ruotsiin äidinkielenä.

Koulutus kiinnosti vähiten isoissa kaupungeissa

Alueellinen tarkastelu osoitti, että maakuntien välillä oli pysyviä eroja sekä hakeutumisen että keskeyttämisen osalta.

Keskimääräistä harvemmin rakennusalalle hakeuduttiin ylipäänsään ja ensisijaisesti Etelä-Suomessa ja suurissa kaupungeissa. Näissä keskeyttäminen oli yleisintä.

Rakennusalalle opiskelevien ja alan työvoimatarpeen kohtaanto-ongelma on ilmeinen, sillä esimerkiksi talonrakentamiseen liittyvistä töistä enimmillään yli kolmannes on keskittynyt pääkaupunkiseudulle.

Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntien yhteenlaskettu osuus on ollut jopa puolet koko maan rakentamismäärästä.

Ahvenanmaan lisäksi erityisesti pääkaupunkiseudulla rakennusalalle hakeuduttiin keskimääräistä vähemmän.

Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa peruskoulun käyneet hakivat rakennusalalle enemmän tai vähintään yhtä paljon kuin peruskoulun kaupungissa käyneet.

Samoin maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa keskeyttäminen oli harvinaisempaa niin naisilla kuin miehil-läkin ja kaikissa kolmessa rakennusalan perustutkinnossa.

Naisten osuus tekniikan alaa vähäisempi

Suurin osa rakennusalan hakijoista on edelleen miehiä. Keskimäärin naisia on ollut 12 prosenttia.

Tässä ala poikkeaa muista tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoista. Siellä noin neljännes on hakijoista on naisia.

Pakkasen mukaan naisten osuus on liian vähäinen. Tilanteen parantaminen vaatii eri osapuolten yhteistyötä.