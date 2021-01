Skanska toteuttaa hyvinvointikeskuksen Nokialle

Rakennus sijoittuu vanhan puretun Nokian terveyskeskuksen paikalle osoitteeseen Maununkatu 16. Energialuokkaa A edustavaan uudisrakennukseen tulee noin 10500 bruttoneliömetriä yhteensä viiteen kerrokseen. Hankkeen suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2021 alussa ja rakentaminen myöhemmin keväällä.

”Aloitamme hankkeen suunnitelmien kehittämisen vuoden alusta yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Tavoitteena on löytää ratkaisut, jotka tukevat uuden hyvinvointikeskuksen toiminnallisuuksia parhaiten. Suunnitteluprosessissa käymme keskustelua tiiviisti myös eri käyttäjäryhmien kanssa”, tulosyksikön johtaja Antti Palo-oja Skanskalta kertoo tiedotteessa.

Rakennus sijaitsee ympäristössä, jossa on kolme vanhaa suojeltua sairaalarakennusta, mikä on huomioitu uuden hyvinvointikeskuksen ulkomuodossa. Rakennuksen tunnusmerkkinä on kattolyhty. Lyhty on valaistuna hyvinvointikeskuksen maamerkki, ja se tuo luonnonvaloa rakennuksen pääaulaan. Sisätiloissa hyödynnetään mahdollisimman paljon puumateriaalia, mikä tuo lämpimän tunnelman.

”Uutta hyvinvointikeskusta on valmisteltu huolellisesti ja sen toteuttamista varten on saatu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa”, Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela sanoo.