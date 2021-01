Vantaalaisella työmaalla poikkeuksellinen koronaryväs – lähes puolet työntekijöistä sairastunut

Pääkaupunkiseudun työmailla on viime viikon aikana todettu koronavirusryppäitä.

Vantaalla sijaitsevalla rakennustyömaalla on todettu 43 koronavirustartuntaa parin viikon sisällä. Vantaan kaupunki tiedotti asiasta lauantaina.

Rakennustyömaan työntekijät päätettiin seuloa tartuntojen varalta, kun työmaalla oli tullut ilmi kolme varmistettua koronatapausta.

Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen kertoo, että sairastuneiden määrä on poikkeuksellinen. Kyseisellä työmaalla on noin 100 työntekijää, joista lähes puolet on nyt sairastunut.

”Tämä on poikkeuksellisen suuri ryväs. Siksi epäilimme alkuun, olisiko kyseessä muuntovirus.”

Kaikki työmaalta asetettu karanteeniin

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyseessä ei ole muuntunut virusmuoto. Lopullinen varmistus asiaan saadaan 1–2 viikon kuluessa.

Vaikka suuri osa tartunnoista löydettiin seulonnalla, on Valtosen mukaan suurin osa sairastuneista saanut oireita. Oireellisten tarkasta määrästä hänellä ei ole tietoa.

Kaikki kyseisellä työmaalla aikavälillä 11. tammikuuta – 20. tammikuuta työskennelleet henkilöt on asetettu karanteeniin. Karanteeni kestää 14 vuorokautta viimeisimmästä työpäivästä tai oleskelusta työmaalla.

Vantaalta ei kerrota tarkempaa tietoa työmaan sijainnista.

Valtonen kertoo, että selitystä poikkeukselliselle tartuntaryppäälle ei ole löytynyt.

”Meillä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä on tapahtunut. Työntekijöiden välille ei ole selkeästi osoitettavissa kontakteja.”

Tällaisessa tapauksessa voi olla Valtosen mukaan kyse siitä, että joukossa on voinut olla niin sanottu supertartuttaja. Valtosen mukaan tapauksessa on käynyt myös ilmi, että kaikki työntekijät eivät ole menneet testiin heti ensimmäisistä oireista.

”Keskeinen tapa ehkäistä tartuntoja on, että ei mennä oireisena työmaalle.”

Urakointiketjut tuovat ongelmia

Valtosen mukaan kyseisellä työmaalla, kuten monilla muillakin rakennustyömailla, on paljon aliurakoitsijoita ja vaihtuvia työntekijöitä. Koronatartuntojen ehkäisemiseksi tärkeää on, että kaikista työmaalla työskennelleistä täytyy olla tiedot.

Valtosen mukaan myös työmailla täytyy pyrkiä rajaamaan lähikontakteja, vaikka se tuntuisi vaikealta.

”Usein lähikontaktit tulevat tauoilla ja työmaakopeissa. Voisi ryhmitellä niin, että samat ihmiset menevät esimerkiksi samoihin aikoihin tauolle. Tiedän, että monella työmaalla on näin tehtykin”, Valtonen kertoo.

Helsingin keskustassa on tullut esiin tartuntaryväs työmaalla Mikonkatu 7:ssä. Rakennusyhtiö YIT:n rakennustyömaalla on havaittu 7 koronatartuntaa viime viikon aikana.

YIT:n korjausrakentamisen pääkaupunkiseudun yksikönjohtaja Kalevi Stenman kertoo, että työmaa oli tartuntojen takia suljettuna torstain ja perjantain. Kaikki työmaalla työskentelevät on testattu tai testataan viikonlopun aikana, ja maanantaina työmaalle saa Stenmanin mukaan tulla, jos on esittää negatiivinen testitulos.

Työmaalla työskentelee yhteensä noin 70 ihmistä. Stenmanin mukaan työmaalla on käytössä ”kaikki mahdolliset” varotoimet, kuten porrastetut taukoajat ja maskivaatimus.

Rakennusliitto kaipaa tiukempia toimia

Myös rakennusyhtiö SRV:n työmaalla Kalasatamassa on todettu kuluneen viikon aikana ”joitakin tartuntoja”. Tartunnat on todettu Lumo One -tornitalon työmaalla.

SRV:n viestintäpäällikkö Heidi Tetteh kertoo, että altistuneet työntekijät on kartoitettu ja heidät on ohjattu karanteeniin.

”Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa tartuntaketjujen ja altistumisten selvittämiseksi”, Tetteh viestittää.

Alkukesästä myös Lumo Onen vieressä sijaitsevan Loisto-tornin työmaalla havaittiin useita tartuntoja. Asiasta kertoi tuolloin Ilta-Sanomat.

Rakennusalan työntekijöitä edustava Rakennusliitto otti tammikuussa kantaa työmaiden tilanteeseen koronaepidemian aikana. Rakennusliiton mielestä työmailla pitää ottaa käyttöön tiukemmat toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi arvioi HS:lle, että rakennustyömailla on tavallista enemmän koronavirustartuntoja. Harjuniemen mukaan koronatoimia myös laiminlyödään työmailla jatkuvasti.

Liiton mukaan riskejä aiheuttavat erityisesti ulkomaiset työntekijät, jotka Suomeen saapuessaan eivät halua tai pysty jäämään omaehtoiseen karanteeniin, jota viranomaiset nykyisellään suosittelevat. Rakennusliitto esitti ratkaisuksi rajalla tehtäviä pakollisia koronatestejä.

Liiton mukaan ulkomaisten työntekijöiden majoitusolot ovat usein sellaiset, että karanteeni jää näennäiseksi. Kontakteja on vaikea välttää, kun samassa asunnossa asuu useita ihmisiä.

”Omaehtoinen karanteeni ei tarkoita meidän alalla yhtään mitään, kun ei voi tehdä etätöitä”, Harjuniemi sanoi HS:lle tammikuussa.