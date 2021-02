Asuntojen hinnat nousseet jo selvästi: Näin uusi raitiotie muuttaa Helsingin ja Espoon asuntomarkkinoita

Uutta poikittaista raideyhteyttä Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen on rakennettu runsaat puolitoista vuotta, mutta jo nyt on nähtävissä, että monet Raide-Jokeriin liittyvät odotukset ovat täyttymässä.

Noin 25 kilometrin reitin varrelle rakennetaan vilkkaasti asuntoja, työpaikkoja ja liiketiloja, vaikka raitiovaunut alkavat liikennöidä vasta vuoden 2024 kesäkuussa.

Raide-Jokeri näkyy myös vanhojen asuntojen neliöhinnoissa. Sen hintoja piristävä vaikutus tuli näkyviin jo vuosia ennen radan rakennustöiden alkamista vuonna 2019.

Tohtorikoulutettava Eetu Kauria selvitti opinnäytetyössään raidehankkeen vaikutuksia vanhojen asuntojen neliöhintoihin vuosina 2003–2019. Raide-Jokerin rakentaminen varmistui vuonna 2016, ja reitin tuntumassa se näkyi neliöhinnoissa vuosina 2017–2019.

Kaurian tekemä taloustieteen pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Turun yliopistossa viime keväänä.

Myös metro nosti hintoja

Vanhojen asuntojen neliöhinnat kasvoivat raitiopysäkkien läheisyydessä Kaurian mukaan noin kuusi prosenttia enemmän kuin raiteista kauempana sijaitsevilla alueilla. Nousuvaikutus ulottui noin 800 metrin etäisyydelle pysäkeistä.

Tutkimusaineisto on koottu suurten kiinteistönvälittäjien toteutuneiden kauppojen tilastosta. Asuntokauppojen data oli geokoodattu, eli se pystyttiin sijoittamaan kartalle tarkasti.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin tutkimuskirjallisuudessa on aiemminkin näytetty toteen vastaavissa raidehankkeissa. Esimerkiksi Oskari Harjunen todensi väitöskirjassaan länsimetron vaikuttaneen asemien läheisyydessä asuntojen neliöhintoja korottavasti jopa 5–6 vuotta aiemmin kuin metrojunat alkoivat ajaa Espooseen.

Harjusen väitöskirjan mukaan neliöhintojen korotus oli keskimäärin neljä prosenttia isompi, jos asunto sijaitsi enintään 800 metrin päässä metroasemasta.

Kauria arvioi, että Raide-Jokerin kokonaisvaikutus olemassa olevan asuntokannan arvoon on ollut noin 679 miljoonaa euroa. Arvioon liittyy epävarmuuksia, joten Kauria pitää sitä suuntaa antavana. Hankkeen hyödyt näyttäisivät jo tässä vaiheessa ylittävän 386 miljoonan euron kustannukset.

Uusia asuntoja kymmenille tuhansille asukkaille

Kauria ei ole erotellut Raide-Jokerin vaikutuksen mahdollista vaihtelua eri kaupunginosissa. Hän sanoo, että varsinaista rakentamista edeltävät vuodet ovat tutkimuskohteena mielenkiintoinen.

”Silloin ei vielä välttämättä ole tapahtunut muuta kaupunkikehitystä, joka myöhemmin vaikuttaa asuntojen hintoihin.”

Kauria miettii nyt Raide-Jokeriin liittyvää jatkotutkimusta väitöskirjaansa varten. Häntä kiinnostaa etenkin Raide-Jokerin tuntumaan suuntautuva muuttoliike.

Raide-Jokerin varrelle Espooseen ja Helsinkiin on nousemassa asuntoja noin 40 000 ihmiselle. Työpaikkojakin ennakoidaan syntyvän noin 16 000.

Raide-Jokerin ruokkima kiivas asuntorakentaminen näkyy juuri nyt esimerkiksi Helsingin Oulunkylässä sekä Espoon Vermonniityn uudella asuinalueella. Vermonniitty sijoittuu Perkkaan ja Vermon raviradan väliseen maastoon.

Leppävaaran alueen projektijohtaja Mika Rantala sanoo, että Raide-Jokeri on vauhdittanut investointipäätöksiä. Vermonniittyyn on kaavoitettu 230 000 kerrosneliötä noin 6 000 asukkaan tarpeisiin.

”Aiemmin ennakoitiin, että Vermonniitty rakentuu 20 vuoden aikana. Nyt näyttää siltä, että alue saadaan valmiiksi alle 10 vuodessa”, Rantala sanoo.

Raide-Jokerin ulottuville valmistuu asuntoja myös Tapiolassa, Otaniemessä ja Keilaniemessä, mutta näiden alueiden rakentamista vauhdittavat muutkin tekijät, kuten länsimetro ja kaupunginosien omat kehityshankkeet. Osittain näistä syistä Espoo kiilaa Helsingin ohi rakennuslupien ja valmistuneiden asuntojen määrässä Raide-Jokerin tuntumassa.

Kuluttajat tulevat sijoittajien perässä

Asuntorakentaminen on edennyt rivakasti myös Helsingin puolella. Helsingin asunto-ohjelmapäällikön Mari Randellin mukaan vuosina 2018–2020 Raide-Jokerin lähietäisyyteen valmistui 1 854 asuntoa. Lähietäisyys tarkoittaa enintään 800 metrin etäisyyttä.

”Institutionaaliset sijoittajat olivat liikkeellä hyvissä ajoin ennen kuin radan rakentaminen alkoi. Kuluttajat tulevat tavallaan kierroksen perässä eli siinä vaiheessa, kun rakentaminen alkaa näkyä maastossa. Eivät tavalliset ihmiset mieti, että muutanpa neljän vuoden kuluttua tuonne”, Randell luonnehtii.

Hän ei ihmettele suurten toimijoiden panostuksia raidereitin varteen, koska bussireittejä voidaan muuttaa yksittäisessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallituksen kokouksessa mutta raiteita ei.

Helsingissä oli vuoden alussa rakenteilla Raide-Jokerin varrelle 1 104 asuntoa.

Rakentamisen odotetaan vauhdittuvan myös Vantaalle suunniteltavan pikaraitiotien varrella, vaikka reitti ei suoranaisesti paranna yhteyksiä Helsingin keskustaan. Uutta raideyhteyttä suunnitellaan Mellunmäen metroasemalta Vantaan Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan ja Pakkalan kautta lentoasemalle.

On viitteitä, että Vantaan raitiotien suunnittelupäätös runsas vuosi sitten on saanut isot sijoittajat liikkeelle etupainotteisesti. Vantaan suunnittelijat kartoittavat parhaillaan mahdollisuuksia lisärakentamiseen. Raitiotien varsinainen rakentamispäätös on määrä tehdä vuonna 2023.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen totesi taannoin HS:n haastattelussa, ettei häneltä ole viime aikoina kysytty juuri muista rakennuspaikoista kuin raitioreitin kohteista. Vastaavanlaisia kokemuksia on myös aluearkkitehdeilla.

Itä-Vantaan aluearkkitehti Vesa Karisalo sanoo, että asuntoyhtiöt ja rakennusliikkeet ovat olleet aktiivisia jo jonkin aikaa. Tikkurilan aluearkkitehdin Seppo Nivan mukaan raitiotien vaikutus tulee ilmi alustavissa tiedusteluissa. Hän kertoo, että etenkin Jokiniemi näyttää houkuttelevan toimitilahankkeita.

Aviapolis-alueella reitin vaikutus näkyy asuntorakentamisessa. Aluearkkitehti Johanna Rajala arvioi, että tämä kiinnostus näkyy reitin varrella koko alueella. Vaikutus ulottuu Kehä III:n eteläpuolelle Pakkalaan ja pohjoispuolelle Veromiehen alueelle.