Granlundin Pekka Metsi: ”Talotekniikan toimintamallit railakkaasti uusiksi”

Vuonna 1961 syntynyt Pekka Metsi vietti lapsuusvuotensa Lappeenrannassa, kunnes perhe muutti 1970-luvulla pääkaupunkiseudulle. Valmistuttuaan vuonna 1988 diplomi-insinööriksi Teknilliseen korkeakoulun konetekniikan koulutusohjelmasta hän meni töihin Granlund Oy:lle, ensin suunnittelijaksi ja myöhemmin konsultointikehitykseen liittyviin tehtäviin. Välissä vierähti pari vuotta Texasin Dallasissa paikallisen suunnittelutoimiston HDR:n leivissä.

Granlundilta Metsi poikkesi yli kymmeneksi vuodeksi Pöyrylle ja lopulta Pöyry Building Services Oy:n toimitusjohtajaksi, mutta palasi Granlundin johtoon vuonna 2010.

”Paluu oli yksi urani tähtihetkiä, koska yhtiön arvomaailma ja rento, mutta rehti meininki natsasi hienosti omiin näkemyksiini”, Metsi sanoo.

Vuonna 1960 perustettu Granlund on neljässä vuosikymmenessä kasvanut vauhdikkaasti yhdeksi rakennus- ja kiinteistöalan johtavaksi asiantuntijakonserniksi. Kasvu on ollut sekä orgaanista että yritysostojen vauhdittamaa.

Yhtiön yli 1000 asiantuntijan keskeisiä osaamisalueita ovat talotekniikkasuunnittelu, kiinteistö-, energia- ja ympäristökonsultointi, ohjelmistot sekä korjausrakentaminen. Granlundilla on 13 tytäryhtiötä eri puolilla Suomea.

Yhtiön ominaispiirteisiin kuuluu se, että yhtiön kaikki 220 osakasta, Metsi yksi heistä, ovat Granlundilla töissä. Koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä.

”Olemme antaneet ihmisille paljon tilaa ja vastuuta. Moni on puhjennut kukkaan, kun on saanut mandaattia enemmän.”

Alan arvostus nousuun

Talotekniikan merkitys on Pekka Metsin mukaan kasvanut varsinkin ilmastonmuutoksen, energiatehokkuuden ja sisäilmahaasteiden myötä. Se on avainasemassa myös tilojen toimivuuden kannalta.

Alan arvostus ei ole Metsin mukaan kuitenkaan kohonnut samassa suhteessa. Siitä kertoo karua kieltään yhä yleisessä käytössä oleva alistettu sivu-urakka -asema rakentamisen arvoketjussa.

Talotekniikka on hajautunut kymmeniin, jopa satoihin toimittajiin. Siitä on vaikea saada toimivaa ja integroitua kokonaisuutta, jossa asiat tehtäisiin systemaattisessa ja optimaalisessa järjestyksessä.

”Olemme olleet jollain tavalla mukana muun muassa Eastonissa, Triplassa ja Redissä. Niissä oli avajaispäivään mennessä tehty talotekniikan toimintakokeita keskimäärin vain 30 prosenttia. Lopussa oli älytön hässäkkä, kuten valitettavan monissa muissakin hankkeissa. Ja kiire näkyy tietysti kustannuksissa ja kannattavuudessa.”

Talotekniikan hankinta- ja toteutusmallit kaipaavatkin Metsin mukaan railakasta uudistamista.

”Olisi hyvä, jossa hankkeissa olisi talotekninen pääurakoitsija suhteellisen tasavahvana osapuolena varsinaisen pääurakoitsijan kanssa. Lisäksi täytyy katsoa enemmän koko elinkaarta eikä pelkästään hankintahintaa – paljonko ja miten energiaa kuluu elinkaaren aikana, kuinka paljon ja millaisia huoltotoimia eri vaiheissa tarvitaan. ”

”Sisäolosuhteita aina priorisoitava”

Energiatehokkuudella ja sisäilmalla on Metsin mukaan kohtalonyhteys toisiinsa.

”Talotekniikkaa ei kuitenkaan tehdä siksi, että kiinteistö olisi maailman energiatehokkain, vaan sisäolosuhteita on aina priorisoitava. Tämä korostuu varsinkin sairaaloissa, joissa sisäilmaongelmat ovat keskeinen huoli verrattuna energiatehokkuuteen.”

Energiatehokkuuden parantamisessa määräykset asettavat Metsin mukaan minimitason. Lämpöpumpputeknologia on avannut uusia mahdollisuuksia, kun investointien takaisinmaksuajat on saatu puristettua muutamiin vuosiin.

”Rima on korkeammalla, kun puhutaan hiilineutraalisuudesta. Mitä vähemmän teet päästöjä pienentäviä toimenpiteitä, sitä enemmän sinun pitää rahalla kompensoida.”

Granlund on tunnettu siitä, että se panostaa vahvasti innovaatio- ja kehitystoimintaan, keskimäärin 6 prosenttia liikevaihdostaan. Yhtiön palveluksessa on 10 tohtoria ja lisää on tulossa. Diplomi-insinöörejä on nelisen sataa ja loput ovat pääosin insinöörejä.

”Business Finlandilta olemme saanet hyvin rahoitusta. Lisäksi olemme olleet mukana yli kymmenessä EU-rahoitteisessa kehitysprojektissa. Tutkimusyhteistyötä on tehty myös USA:ssa mm. Stanfordin yliopiston ja Lawrence Berkeley National Laboratoryn kanssa”, Metsi kertoo.

Tarvetta olisi Talotekniikka 2030 -hankkeelle

Suomessa koko rakennusalan uudistumista tavoitellaan suurin odotuksin Aalto-yliopiston professorin Olli Seppäsen vetämässä Building 2030 -konsortiossa, jossa on mukana 20 yritystä Granlund mukaan lukien.

”Hanke on tähän mennessä toiminut varsinkin alan herättelijänä. Korvat punaisena olemme kuunnelleet Seppäsen madonlukuja siitä, kuinka rakennustyömaalla on vain 27 prosenttia lisäarvoa tuottavaa aikaa ja työtä”.

”Hukkaa on kiistämättä muuallakin kuin työmailla – esimerkiksi siinä, että Hiacella ajeleva putki-/sähkömies käy korjailemassa yhtä siellä ja toista täällä. Ja kyllähän suunnittelussakin tehdään paljon turhaa työtä vajavaisin lähtötiedoin.”

”Suunnittelutyön tehokkuus paranee oleellisesti, jos pystytään tekemään oikeilla lähtötiedoilla kerralla valmista. Sitä aikaa kun insinööri pyörittää tuntikausia hiirikättä ja hioo detaljeja, pitäisi saada siirrettyä enemmän koneelle. Tekoälyn avulla voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin aiempia suunnitteluratkaisuja.”

Metsi on ehdottanut, että Building 2030 -hankkeen spin-offina toteutettaisiin Talotekniikka 2030 -hanke. Nykyisessä konsortiossa suoraan talotekniikka-alaa edustaa Granlundin lisäksi vain yksi urakoitsija.

Granlundin strategiaa linjattiin uusiksi

Granlundin hiljattain linjatun uuden strategian tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihto nykyisestä noin 100 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

”Liikevaihdon tuplaaminen edellyttää, että meistä tulee selvästi kansainvälisempi. Meillä on ulkomaiset toimipisteet nyt Shanghaissa, Dubaissa, Ruotsissa ja Englannissa, mutta haluamme lähteä vielä rohkeammin maailmalle”, Metsi toteaa.

Esimerkiksi Ruotsin markkinat kiinnostavat varsinkin palvelinkeskusten suunnittelun näkökulmasta.

Vuoteen 2025 tähtäävässä strategiassaan Granlund hakee muun muassa tuottavampia toimintatapoja, energia- ja ympäristöasioiden integroimista kaikkeen tekemiseen sekä kokonaisvaltaisempia elinkaarijohtamisen palveluja. Yhtiön uusi organisaatio rakentuu vuoden 2021 alusta lähtien kahdesta liiketoimintayksiköstä: rakentamisen ja kiinteistökehityksen palvelut sekä elinkaarijohtamisen palvelut ja ohjelmistot.

”Haluamme tulla jonkin verran ulos perinteisen suunnittelukonsultin boksista. Emme tähtää urakoitsijaksi, mutta pyrimme isompaan rooliin talotekniikka-painotteisten peruskorjaus-, energia- ja datacenter-hankkeiden projektinjohtopalveluissa.”

”Emme aio ottaa yhtään huoltomiestä palkkalistoillemme, mutta haluamme tarjota putki-, sähkö- ja huoltomiehille nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä työtään järkevästi. Oikean datan avulla voidaan ennakoida, johtaa ja tehdä tehokkaammin. Tämä pätee ylläpidon johtamiseen, kunnossapidon hallintaan ja energiajohtamiseen, joihin haluamme myös kehittää uusia liiketoimintamalleja.”

Avaus myös isännöintiin

Yksi Granlundin ja Metsin uusista peliliikkeistä on ollut Granlund Isännöinti oy:n perustaminen.

”Tämä ei juontunut suoraan strategiastamme. Yhtiön vetäjäksi valitun Tero Heikkilän innoittamana ajattelimme, että meillä olisi uutta annettavaa isännöintiin ja taloyhtiökentälle.”

”Tähtäämme niihin taloyhtiöihin, jotka arvostavat laatua ja kumppanuutta ja haluavat panostaa pitkäjänteiseen elinkaarijohtamiseen. Voimme tarjota niille vahvaan kokemukseen perustuvaa ajantasatietoa tieto siitä, missä kunnossa kiinteistö on ja mitä sille pitäisi milloinkin tehdä. Päätösvalta on luonnollisesti kaikissa asioissa taloyhtiöiden hallituksilla ja osakkailla.”

Oppilaitosyhteistyö tärkeää

Granlund on tehnyt vuosien mittaan tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston ja sen edeltäjän Teknillisen korkeakoulun kanssa. Osoituksena yhteistyön toimivuudesta Pekka Metsi nimettiin hiljattain vuoden 2020 alumniksi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Metsi oli yksi avainhenkilöitä myös siinä, että Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekuntaan saatiin hiljattain talotekniikan Industry Professor -tehtävä.

”Olen tyytyväinen myös siihen, että ruotsinkielisen lvi-koulutuksen jatkamiseen saatiin juuri kerättyä rahat. Tähän meitä velvoittaa jo perustajamme Olof Granlundin perintö. On hienoa, että Tammisaaresta alkaa muutaman vuoden päästä putkahdella ruotsinkielellä opetettuja ja omaa äidinkieltään puhuvia lvi-insinöörejä.”

”Yritämme pitää talotekniikan ja suunnittelun lippua korkealla myös Metropoliassa, joka on ollut päärekrytointikanava suunnittelijoillemme.”

”Granlundille olemme saaneet hankittua nuorta kyvykästä porukkaa. He ovat edeltäjiään monella tapaa fiksumpia: kansainvälisempiä, avarakatseisempia, ja he ovat eläneet tietoyhteiskunnassa koko ikänsä. On luonnollista, että he ovat nopeasti kasvaneet vastuullisiin tehtäviin ja asemiin.”

Nuoriin panostaminen näkyy myös yrityksen johdossa. Tuoreen organisaatiouudistuksen yhteydessä johtaja-nimikkeellä toimivien keski-ikä laski 20 prosenttia aiemmasta. Moni uusista johtajista on aikanaan tullut Granlundille harjoitteluun ja opinnäytetyötä tekemään.

”Vaikka kesäharjoittelun osalta ovat edessä haasteelliset ajat, yritämme pitää harjoittelijapoolimme vahvana, ettei tule samanlaista katkosta kuin koko alalle 1990-luvulla. Jos nyt mokaamme kesäduunien ja harjoittelupaikkojen tarjonnassa, seuraukset ovat todella kauaskantoiset.”

Koronan kanssa pärjätty

Koronan kanssa Granlund on Metsin mukaan pärjännyt yllättävänkin hyvin.

”Vuosi 2020 saatiin hyvin pakettiin järkevin tuloksin. Pienimuotoisia sopeutustoimia on toki ollut pakko tehdä ja niitä on varmaan edessäkin, mutta niiden minimointi on vuoden 2021 päätavoitteita.”

”Suhdannemuutokset kolahtavat yleensä ensin pääkaupunkiseudulle, jossa monet megaprojektit ovat jämähtäneet meinausvaiheeseen. Monet alueyhtiömme eivät ole sen sijaan juuri huomanneetkaan koronaa viime vuoden aikana, vaan ovat painaneet täysillä eteenpäin.”

Metsi uskoo, että korona jättää pysyviä jälkiä suunnitteluratkaisuihin ja toimintatapoihin.

”Työpisteiden suunnittelu uudistuu, kun halutaan tehoneliöiden sijaan enemmän väljyyttä. Etä-, mobiili- ja hybridityöskentely tulee pysymään korkealla tasolla koronan helpotettuakin. Suurimmat kiksit tässä duunissa kuitenkin saa, kun voi yhdessä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa tehdä työtä kimpassa.”

Pekka Metsin kolme avainta muutokseen:

1. Talotekniikka uusiksi

Talotekniikan toteutus- ja hankintamaalit on uudistettava sellaisiksi, että alan asiantuntijoiden osaaminen saadaan kunnolla hyödynnettyä. Samalla talotekniikka saisi ansaitsemansa arvostuksen.

2. Data > palvelut

Kun data virtaa estää kiinteistön koko elinkaarella, sitä pystytään hyödyntämään kaikissa palveluissa.

3. Data > tuottavuus

Datahallinnan ja -virtauksen avulla voidaan parantaa myös talotekniikan tuottavuutta ja tehostaa prosesseja niin, että tulee kerralla oikein ja valmista.

Fakta: Pekka Metsi

Syntynyt 1961 Imatralla

Koulutus: konetekniikan diplomi-insinööri 1988, TKK, painopisteinä lvi-tekniikka ja rakentamistalous

Työura: Granlund oy, toimitusjohtaja 2010–; Pöyryllä eri tehtävissä ja lopulta Pöyry Building Services oy, toimitusjohtaja 1997–2010; Granlund oy, suunnittelija, konsultointikehitys 1988–1997

Muut meriitit: vuoden 2020 alumni Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Perhesuhteet: vaimo ja viisi lasta, kaksi poikaa ja kolme tyttöä

Harrastukset: golf, murtomaahiihto perinteisellä tyylillä, nuoruudessa jääkiekko SM- ja divaritasolla Jäähongassa ja Kiekko-Espoossa sekä viimeiset aktiivivuodet legendaarisessa PUS Hockeyssä

Vaikuttaja-sarjan kirjoittaja Juha Salmi on toiminut usean vuosikymmenen journalistina ja viestintäammattilaisena rakennusalalla. Sarjassa hän esittelee uransa aikana tapaamiaan rakennusalan ammattilaisia, jotka ovat vaikuttaneet siihen, miten Suomessa tällä hetkellä rakennetaan ja toimitaan rakennusalalla.