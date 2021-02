Lahden asunnot ja TA-Asumisoikeus rakennuttavat yli 200 asuntoa Lahteen – Uudiskohteeseen tulee ympäristötaidetta

Lahden Asunnot ja TA-Asumisoikeus aloittavat keväällä neljän kerrostalon rakentamisen ja niihin liittyvän yhteispysäköintirakennuksen ja -kansipihan rakentamisen Jaksonkadulle, Lahden Matkakeskuksen viereen.

Kohteeseen tulee yhteensä 217 uutta kotia, joista 108 on Lahden Asuntojen ja 109 TA-Asumisoikeuden omistuksessa.

Lahden Talojen projektipäällikkö Raine Majurin mukaan kohteen rakentaminen tulee olemaan logistisesti jossain määrin haastavaa, koska paikka on ahdas.

Käynnissä on urakoitsijoiden valinnat ja rakentaminen alkaa kevään aikana, jos Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyy hankkeen suunnitelman ja kustannukset.

”Aran myönteinen ennakkopäätös hankkeelle on jo saatu”, Majuri sanoo.

Ympäristötaidetta julkisivuihin

Jaksonkadun uudiskohteessa hyödynnetään näyttävästi ympäristötaidetta muun muassa kiinteistöjen julkisivuissa. Ympäristötaide on kunnianosoitus radanvarren pitkälle historialle.

Tulevan uudiskohteen seiniin tulee muun muassa vanha puinen Lahden Rautatieasema-rakennus luonnollisessa koossaan. Taideteoksen nimi on ”Ratavarren Aarre” ja sen on suunnitellut taitelija Tatu Tuominen ja taidekoordinaattorina on toiminut Upeart.

Julkisivuissa käytetään sekä tiilipintaa että graafista betonia. Rautatieaseman historian mukaista taidetta tuodaan myös Lahden Asunnot Oy:n talojen porraskäytäviin.