Räikkönen jatkaa iLOQin myyntimannekiinina – toivoo tänä vuonna myös livetapaamisia

Alfa Romeo Racing Orlen tallissa ajavan Kimi Räikkösen kypärässä ja ajohaalarissa on myös tulevalla F1-kaudella digitaalisista lukitusjärjestelmistä tunnetun iLOQin logo. Oululaisyhtiö on tehnyt yhteistyötä Kimin kanssa vuodesta 2019. Kuluneiden kahden vuoden aikana yritys on markkinointijohtaja Joni Lampisen mukaan jatkanut kasvuaan ja laajentanut liiketoimintaansa uusiin maanosiin, markkinoihin sekä uusille liiketoimintasegmenteille.

”Kimin aika ja sitoutuminen on auttanut lisäämään näkyvyyttämme ja jälleenmyyjiemme määrää sekä laajentamaan asiakaskuntaamme. Jatkamme tämän menestyksen hyödyntämistä, sillä haluamme lisätä kasvua Euroopan ulkopuolella sekä toteuttaa laajentumissuunnitelmamme idässä, lännessä ja Lähi-idässä”, kertoo Lampinen iLOQin tiedotteessa.

Myös Räikkönen kehuu yhteistyön toimivuutta.

”Vuoden 2020 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi osallistuin virtuaalitapahtumiin ja yritysverkostoitumiseen sekä autoin yritystä markkinointiviestinnän ja digitaalisen sisällön luomisessa. Toivottavasti tapaan heidän asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneita jälleen myös kasvotusten kisaviikonloppuina”, hän toteaa.