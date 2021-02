Upinniemen kasarmi saneerattiin lattiasta kattoon – uusi konsepti tuo myös tuvat tähän päivään

Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut Upinniemen Rannikkoprikaatin varuskuntaan kasarmin peruskorjauksen, joka on ensimmäinen Puolustusvoimien uuden työ- ja oppimisympäristökonseptin mukainen.

Korjauksessa on uudistettu mm. varuskuntien koulutustilat, toimistotilat ja varusmiesten tuvat. Samalla on kiinnitetty huomiota tilojen muunneltavuuteen, viihtyisyyteen sekä sisäilmaongelmien ehkäisyyn.

Mittavassa projektissa 1960-luvulla rakennettu kasarmirakennus purettiin käytännössä runkoon saakka ja rakennettiin sen jälkeen uusia vaatimuksia vastaavaksi. Varusmiesten tuvissa kalustus ja varustus on suunniteltu vastaamaan nykyisiä tarpeita ja mahdollistamaan tupien monipuolisemman käytön. Kalustuksen uusimisen myötä esimerkiksi perinteiset metallisängyt korvautuvat aiempaa pidemmällä versiolla, jossa on enemmän näkösuojaa sekä hylly ja pistorasia laitteiden lataamiselle.

Sisäilman laadun kannalta olennainen uudistus on, että harjoituksissa käytettyjä likaisia ja märkiä varusteita ei enää viedä majoituskerroksiin. Teltat kuivataan suuressa kuivaamossa, jossa nostetaan ne kattoon. Märät ulkovarusteet ripustetaan omiin kuivatuskaappeihin. Myös opetus- ja koulutustilat on uudistettu vastaamaan Puolustusvoimien koulutus- ja käyttötarpeita. Erilaiseen työskentelyyn on käytössä erityyppisiä tiloja, joita voidaan myös muunnella käyttötarpeen mukaan.

Senaatti ja Puolustusvoimat ovat yhteistyössä laatineet kokonaissuunnitelman, jonka myötä peruskorjataan ja uudistetaan muutkin kasarmirakennukset sekä mm. esikunnan tilat.

Vuodesta 2003 lähtien Puolustusvoimien kiinteistöjen parantamiseen, peruskorjauksiin ja uudisrakennuksiin on investoitu noin 1,3 miljardia euroa.