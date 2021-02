Viisikilometrinen tunneli voi olla tie luonnonsuojelualueen alla olevaan esiintymään – tavoite on, että Sakatista louhitaan malmia kymmenen vuoden kuluttua

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköpostiosoite Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi ? Rekisteröidy

Brittiläisen Anglo American -kaivosyhtiön tytäryhtiö AA Sakatti Mining oy:n hanke rakentaa kaivos Sodankylään on edennyt siihen pisteeseen, että yhtiö on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen viranomaisille. Selostuksessa on esitetty useita erilaisia vaihtoehtoja kaivoksen sisäänkäynnille ja tuotantolaitosten sijoittelulle.