Espoon Tapiolaan nouseva Hoasin tornitalo on korkean puukerrostalorakentamisen ennätyskokeilu

Maailmalla on Tampereen yliopiston professorimukaan tilastoitu noin 15 korkeaa, yli 8-kerroksista puukerrostaloa. Norjassa on maailman korkein puukerrostalo, joka on 18-kerroksinen ja 85 metriä korkea. Itävallassakin on 24-kerroksinen puukerrostalo, mutta se on muutaman metrin matalampi kuin Norjassa.