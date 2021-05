Skanska rakentaa kolme asuintaloa Helsingin Oulunkylään

Helsingin Oulunkylän Veräjämäkeen on tulossa Skanskan rakentama kortteli, johon sijoittuu kolme kohdetta. Ensimmäinen yhtiö on nimeltään As. Oy Helsingin Liekki, ja sen ennakkomarkkinointi on alkanut.

Rakentaminen käynnistyy alkusyksystä, ja Helsingin Liekin on arvioitu valmistuvan kesällä 2023.

Seitsemänkerroksiseen Helsingin Liekkiin tulee 74 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 31,5 neliön yksiöistä 98 neliön viiden huoneen perheasuntoihin.