Äkkipysäys Leppävaaran suurille suunnitelmille: Espoo haluaakin rakentaa junaradan päälle

Espoo on pysäyttänyt yllättäen Leppävaaran keskuksen pohjoiskorttelien suunnittelun.

Vuosikausia vienyt suunnittelu ei jatku ainakaan nykyisen työn pohjalta vaan alueen suunnitteluun halutaan enemmän radanpäällistä rakentamista.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hylkäsi alueen suunnitteluvarauksen, joka olisi taannut alueen suunnitelmien etenemisen. Käytännössä suunnittelutyö pysähtyy nyt ja kaupunki joutuu todennäköisesti etsimään alueella muita toteuttajia.

Toimi on tässä vaiheessa melko poikkeuksellinen, sillä alueen suunnitelma on ollut jo nähtävillä ja sitä on käsitelty jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa usean kerran.

Käytännössä alueen suunniteluun saatetaan joutua etsimään myös uusia toimijoita. Alueen suunnittelun on pelätty myös hylkäyksen vuoksi viivästyvän huomattavasti.

Nyt hylätty suunnitteluvaraus oli rakennusyhtiöillä YIT:llä, Skanskalla ja hotelliketju Scandicilla.

Suunnitteluvarauksen hylkäämistä kaikki jaoston neljä kokoomusjäsentä sekä Rkp ja perussuomalaiset. Vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto kannattivat suunnitteluvarauksen jatkamista.

Jaosto evästi suunnittelijoita jatkamaan alueen suunnittelua nyt siten, että suunnitelmia voidaan toteuttaa vaiheittain. Lisäksi toivottiin, että radan ja Turuntien ylle voidaan rakentaa enemmän kuin pelkkä asemasilta.

Suunnitelma olisi mullistanut Leppävaaran yhdessä lähivuosina valmistuvan Raide-Jokerin kanssa. Keskuksesta oli tarkoitus tulla tiiviisti rakennettu keskus ja radan eteläpuoleiset osuudet oli määrä yhdistää radan ylittävällä katetulla asemasillalla.

Lisäksi suunnitelma olisi vaatinut Turuntien siirtämistä Leppävaaran aseman kohdalla sekä Lintuvaarantien katkaisemista lisäkortteleiden tieltä. Lisärakentamista oli suunnitelmassa noin 75 000 neliötä, mukana pysäköintilaitos ja hotelli.