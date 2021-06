FM-Haus rakentaa Euraan siirto- ja muuntokelpoisen leasingkoulun

Satakunnassa sijaitseva Euran kaupunki on päättänyt rakennuttaa Kiukaisten Panelian kylään koulun, jonka voi siirtää, jonka käyttötarkoitusta voi muuttaa, ja joka toimitetaan leasingpalveluna.

Eura tarvitsi Panelian kylään uuden oppimiskeskuksen, joka korvaa huonokuntoisia nykytiloja ja yhdistää sekä päiväkodin että alakoululuokat. Kaupungissa päädyttiin rakennuttamaan muunto- ja siirtokelpoinen rakennus, joka toimii koulu- ja päiväkotikäytössä ainakin seuraavat 10 vuotta. Sen jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.

”Meille on tärkeää, että rakennus on muunneltavissa ja siirreltävissä. Jos käykin niin, että tulevaisuudessa rakennusta tarvitaan muualla kunnassa, sen voi sinne siirtää. Valintaan vaikutti myös se, että kyseessä on leasingsopimus, eli jos emme rakennusta sopimuskauden jälkeen enää tarvitsisi, se noudetaan pois”, Euran kunnan rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski sanoo.

Muunneltavien ja siirreltävien rakennusten käyttö sekä niiden palveluna ostaminen helpottaa rakennuspäätösten tekemistä kunnissa, joissa uuden koulun tarve voi olla lyhytaikainen tai se ilmenee pikaisesti.

”Monessa kunnassa väestöennusteiden tulkitseminen on haastavaa. Koulua tarvitaan nyt, mutta entä 15 tai 20 vuoden kuluttua? Me pystymme tarjoamaan rakennuksia, jotka ovat siirrettävissä ja muunnettavissa muihin käyttötarkoituksiin myöhemmin. Riskiä vähentää myös leasingvaihtoehto, eli rakennuksen voi vuokrata haluamakseen ajaksi”, uuden koulun rakentavan FM-Hausin perustaja ja toimitusjohtaja Juhani Sjöman sanoo.