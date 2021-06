HSY uudistaa Esplanadin alueen vesihuollon – kustannusarvio 35 miljoonaa, valmista 2030

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Esplanadin ja Etelärannan alueen runkovesijohdot ja -viemärit sekä rakentaa alueelle hulevesiviemäriverkoston. Tavoitteena on varmentaa vedenjakelua sekä saada rankkasateiden aiheuttamat jäteveden ylivuodot hallintaan luomalla mahdollisuudet sekaviemäröinnin eriyttämiseen.

Rakennustyöt sovitetaan yhteen Helsingin kaupungin sekä muiden kuntateknisiä palveluja tuottavien tahojen saneeraustarpeiden kanssa työmaan haittojen minimoimiseksi.

Alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu osin jo 1870-luvulla sekä 1900-luvun alussa ja putket ovat huonossa kunnossa. Alue on tuolle ajalle tyypilliseen tapaan sekaviemäröityä eli hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin.

HSY rakentaa saneerauksen yhteydessä kokonaan uuden viemäriverkoston ja -tunnelin alueelle hulevesien eriyttämistä ja hallintaa varten. Eriyttäminen tasapainottaa myös Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa.

Pitkä ja haastava infraurakka

Hanke on vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fredin mukaan haasteellinen. Esplanadin ympäristö on vilkkaasti liikennöity, alueella on paljon yritystoimintaa ja arvokiinteistöjä eikä kaikkia maan olla olevia rakenteita ole kirjattu karttoihin. Alueella on merkitystä myös turismin näkökulmasta.

”Panostamme suunnitteluun ja sovitamme teknisiä saneeraus- ja rakennustarpeitamme yhteen työmaan aiheuttamien haittojen minimoimiseksi. Esittelemme hankkeen myös muille kuntateknisille toimijoille, jotta alueen infra saataisiin kuntoon yhdellä kaivamisella” Fred kertoo.

Hanke on jaettu kahteen osakokonaisuuteen. Viemäritunneli Esplanadilta on suunniteltu aloitettavaksi vuosina 2024 tai 2025. Tämän jälkeen voidaan aloittaa maanpäälliset verkostojärjestelyt Esplanadien ja Etelärannan alueelle. Vesihuoltoverkoston kunnostamisen arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.

Hankkeen kustannusarvio on 35,2 miljoonaa euroa. Toteutus vaatii vielä yhtymäkokouksen hyväksynnän syksyllä.