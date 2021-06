Lapti rakentaa viidennen kerrostalon entisen oululaiskoulun tontille

Lapti alkaa syksyllä rakentaa Oulun Tuirasta aiemmin puretun koulun tilalle rakentuvan asuinkorttelin viimeistä rakennusta. As Oy Tuiran Uurteeseen tulee kahdeksan kerrosta ja yhteensä 56 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin. Pienimmät ovat 29,5 neliötä, suurimmat 71,5 neliötä.

Sisäilmaongelmista kärsinyt koulu purettiin vuonna 2018. As Oy Tuiran Uurre on viides sen tilalle nouseva kerrstalo. Sen valmistuttua vuoden 2022 lopulla korttelissa on yhteensä 288 asuntoa.