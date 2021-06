Newil & Bau ja Alma Property Partners hankki Steven Hollin suunnitteleman arvokohteen

Newil & Bau on käynnistänyt merkittävän uudisrakentamishankkeen Alma Property Partnersin kanssa. Yhtiöt ovat hankkineet yhdysvaltalaisen arkkitehdin Steven Hollin suunnitteleman Meander-asuinkiinteistön Taaleri Kiinteistökehitysrahastolta.

Newil & Bau on reilu vuosi sitten perustettu uusi asuntorakennuttaja. Sen hallituksen puheenjohtaja on Lujatalon entinen toimitusjohtaja Arto Pohjonen

Muun muassa nykytaiteen museo Kiasman pääsuunnittelijana tunnetun Hollin arkkitehtitoimiston ehdotus Meander voitti Taivallahden kasarmialueen täydentämisrakentamisesta järjestetyn kutsukilpailun vuonna 2006.

Newil & Bau ja Steven Holl Architects ovat aloittaneet kohteen jatkosuunnittelun, jossa talo päivitetään 2020-luvulle talon alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen.

Rakennuksen huoneistoala on noin 7 500 neliömetriä ja siihen rakennetaan yhteensä 117 asuntoa yksiöistä edustusasuntoihin. Asukkaiden käyttöön rakennukseen tehdään myös esimerkiksi talon oma elokuvateatteri, viinitupa ja joogastudio.

”Meander on eittämättä 2000-luvun merkittävimpiä asuinhankkeita Suomessa. Meander suunnitellaan viisikohtaisen suunnittelufilosofiamme mukaisesti luomaan kokonaisvaltainen asumiskokemus. Uusi Meander tarjoaa kodin monenlaisille perheille, joita yhdistää kiinnostus designiin, asumisen helppouteen ja haluun asua inspiroivassa asuinyhteisössä”, Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Ylivuori kertoo.

Meander on myös alku Newil & Baun ja Alma Property Partnersin yhteistyölle, jonka tavoitteena on rakennuttaa Newil & Bau -kohteita pääkaupunkiseudun parhaille paikoille.

”Tämä on meille ensimmäinen yhteinen asuinkiinteistöhanke Newil & Baun kanssa Suomessa. Meander on erittäin hieno ja kunnianhimoinen hanke, joka ansaitsee tulla toteutetuksi”, Alma Property Partnersin Robert Landtman sanoo.

Aallon jalanjäljillä?

Holl tunnetaan rakkaudestaan valoon, mikä näkyy Meanderissa jo ulkoisestikin. Talon muoto on kuin mutkitteleva joki.

Teräsbetonirunkoisen Meanderin julkisivu on puuverhoiltu, ja sitä täydentää julkisivua kiertävä lasitus. Meanderin katto toteutetaan viherkattona, lämmitys ekologisena maalämpönä ja suunnitteluratkaisut tehdään elinkaaripäästöt minimoiden.

Korkeimmillaan 8-kerroksisessa talossa on neljä eri asuntotyyppiä eli rivitalomaisia lofteja, kompakteja kaupunkiasuntoja, perheasuntoja sekä edustustason asuntoja.

Hollin mukaan Meanderissa kohtaavat veistoksellisuus ja käytännöllisyys, mikä on loppujen lopuksi ominaista kaikille parhaille töille. Suunnitelma tämä tapahtuu kaikilla skaaloilla, massoittelusta sisätilojen yksityiskohtiin kuten ovenkahvoihin.

”Kaikissa Aallon töissä yhdistyvät veistokselliset tekijät, taiteellinen uteliaisuus, mielikuvitus ja toimivuus. Tämä tekee työstä niin ainutlaatuisen. Aivojen oikea ja vasen puolisko: kaiken, mikä on todella kiinnostavaa, on aktivoitava molemmat puolet. Sekä taiteellinen, runollinen puoli että matemaattinen, tarkka, toiminnallinen puoli. Arkkitehdin on liikuttava edestakaisin näiden puolten välillä, ja tämä tekee arkkitehtuurista kaikkein kiinnostavimman taiteenlajin”, Steven Holl sanoo.

Paikallisena pääsuunnittelijana hankkeessa toimii professori Pentti Kareoja Ark-House -arkkitehdeistä. Sisustusarkkitehtinä hankkeessa toimii vuoden sisustusarkkitehtitoimistoksi 2020 valittu Fyra.