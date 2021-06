Rakennuslehden Suurimmat-selvitys nyt myös verkossa – tutki miten rakennusalan yritykset pärjäsivät koronavuonna

Rakennuslehti on koonnut vuosien ajan laajasti rakennusalan yritysten tulostietoja ja analysoinnut niitä. Printtilehdessä tuorein kokonaisuus ilmestyi 28.5.2021.

Nyt vuoden 2020 tulostiedot on päivitetty myös verkkosivujen Suurimmat-työkaluun. Siihen on on koottu yli 300 yhtiön tulostiedot viime vuodelta. Työkalulla voi kätevästi myös vertailla yrityksiä keskenään. Työkaluun pääset suoraan tästä.