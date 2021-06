Rakennusyritykset huojentuivat Viron työmatkustuksen vapauttamisesta – ”Kyllähän se tilanne puristi”

Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro luonnehtii, että nyt oli viimeisiä hetkiä vapauttaa matkustus. Rajoituksia on hänestä helppo asettaa, mutta vaikea purkaa.

”Jotkut ovat joutuneet olemaan täällä koko kevään. Inhimilliseltä kannalta olisi ollut tosi surkea juttu, jos rajoitukset olisivat jatkuneet”, hän sanoo.

Matkustusrajoitukset tulivat voimaan tammikuussa.

Lue lisää: Suurin osa virolaisista jäi Suomeen, vaikka rajaliikenne tyssäsi – ”Samassa veneessä olemme”

Hän muistuttaa, että terveysturvallisuustoimet pysyvät voimassa. Rokotuspassit ovat käytössä. Virossa alkaa rokotustilanne olla hyvä.

Suomessa on Kaskiaron mukaan mahdollista ulkomaisen työntekijän saada koronarokote, vaikkei täällä vakituisesti asuisikaan.

Rajoitukset edelleen työkalupakissa

Pelkona oli rakennusalan työvoimapula, kun virolaisten työmatkustusta rajoitettiin. Moni vuokratyöntekijä tulee Virosta. Pula jäi kuitenkin tulematta.

”Kyllähän se tilanne puristi. Moni kuitenkin ymmärsi, että jos töitä haluaa tehdä, pitää jäädä Suomeen. Se nähtiin myös viime vuonna matkustusrajoitusten aikaan.”

Hänen tietojensa mukaan rajaviranomaiset suhtautuivat monia aloja myötämielisemmin rakennusalaan. Tiukka huoltovarmuuskriittisyyden tulkinta lieveni, kun tautitilanne parantui ja varustamot alkoivat vaatia negatiivista koronatestitulosta.

”Rajasta pääsi läpi, jos pystyi osoittamaan, että on töissä kriittisessä kohteessa kuten sairaalassa.”

Hän ei ihmettelisi, jos matkustusrajoituksiin turvauduttaisiin uudelleen koronatilanteen pahentuessa. Toisaalta rokotustilanne tuo siihen säätövaraa.

”Suomen rakennusala on merkittävä työnantaja”

Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto pitää matkustusrajoitusten poistamista merkittävänä päätöksenä.

”Tämä on hyvä asia. Ulkomaalainen työvoima on joutunut olemaan Suomessa pitkään. Nyt he pääsevät käymään kotona.”

Hän ei pelkää, että koronatilanne lähtisi Peabin työmailla pahenemaan päätöksen seurauksena. ”Työmailla on tiukka kriteeristö, että sinne pääsee.”

Peabilla matkustusrajoitukset eivät näkyneet työvoimapulana. Ulkomainen työvoima ei lähtenyt kotiinsa vaan pysyi Suomessa. Siksi työmaat ovat pysyneet käynnissä.

”Varmasti moni lähtee nyt käymään kotonaan. Uskon, että elanto on heille niin tärkeä, että he myös tulevat takaisin. Suomen rakennusala on merkittävä työnantaja.”