Saimaan kanavan uudistus alkaa ensi kesänä – urakan jälkeen kanavaan mahtuu nykyistä suurempia aluksia

Saimaan kanavan uudistus käynnistyy kesällä 2022. Töiden valmistelu on ja käynnissä, ja syksyllä alkaa urakoitsijan kilpailutus. Varsinainen työ kestää noin kaksi vuotta, ja hankkeen kustannusarvio on 95 miljoonaa euroa.

”Urakan jälkeen kanavassa voivat kulkea 93 metriä pitkät alukset, kun maksimikoko on nyt 82,5 metriä. Lisäksi alukset voivat kulkea 4,45 metrin syvyydessä, eli kymmenen senttiä nykyistä syvemmällä, sanoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väyläviraston tiedotteessa.

Rahtialusten maksimilastia voidaan urakan jälkeen kasvattaa nykyisestä 2 500 tonnista yli 3 000 tonniin. Myös entistä suuremmat matkustaja- ja risteilyalukset pääsevät liikkumaan kanavassa.

Kanavassa on kahdeksan sulkua, joista Mälkiän, Mustolan ja Soskuan sulut ovat Lappeenrannassa. Viisi sulkua on Venäjän puolella. Suomi on vuokrannut vuonna 1962 Venäjältä alueen, jolla kanava sijaitsee. Suomi käyttää sekä pitää kunnossa kanavaa ja sen rakenteita.

”Kahdeksan sulun pidentäminen 11,5 metrillä helpottaa liikennöintiä. Hanke vahvistaa Saimaan kanavan kilpailukykyä ja turvaa tavaraliikenteen toimintaedellytykset tulevaisuudessa”, Liikanen sanoo.

Uudistus vaikuttaa liikennöintiin kahtena vuonna, sillä kanava suljetaan sekä syksyllä 2022 että syksyllä 2023 kahdeksan kuukauden ajaksi. Katko kestää molempina vuosina lokakuusta kesäkuuhun.