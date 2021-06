Monen vuoden odottelun jälkeen Kivistön kauppa- ja palvelukeskuksen rakentaminen on vihdoin alkanut. Rakennusyhtiö Lehto Group on aloittanut alueella maanrakennustyöt.

Kauppakeskukseen sijoittuvat päivittäistavarakaupat Lidl ja S-market. Palvelukeskukseen sijoittuu terveyspalveluita sekä nykyistä tilavampi nuorisotila. Tiloja on varattu myös lastenkulttuuritoiminnalle ja Aikuisopiston kurssitarjonnalle.

Kirjastolle on luvassa nykyistä isommat tilat, mikä antaa mahdollisuuden laajentaa aukioloaikoja, palveluita ja kokoelmia.

Palvelukeskuksen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Vuokraneuvotteluja käydään”

Kivistön asukkaat ovat eri kyselyissä toivoneet keskuksen yhteyteen apteekkia, eläintarvikeliikettä, postipalveluita ja kahviloita.

Lehdon aluejohtaja Heikki Schemeikka ei vielä julkista mahdollisten erikoisliikkeiden nimiä.

”Vuokraneuvotteluja käydään koko ajan, mutta kerromme tulijoista, kun vuokrasopimukset on allekirjoitettu, todennäköisesti vuoden lopulla. Sen voin sanoa, että asukkaiden toiveita kyllä kuullaan”, Schemeikka sanoo.

Aiemmin Lehdosta on arvioitu, että kaupungin vuokratilat voivat kenties valmistua pari kuukautta sen jälkeen, kun kauppakeskus on valmistunut. Esimerkiksi nuorisotiloihin on suunniteltu studiota ja muita erityisrakenteita, joiden osalta rakentajan on noudatettava materiaalien kuivumisaikoja.

Schemeikan mukaan vaiheittainen valmistuminen on yhä mahdollista, koska tavoitteena on rakentaa laadukkaita tiloja.

Kaupunki yritti saada keskusta rakenteille pitkään

Kivistön kauppa- ja palvelukeskuksen tilat ovat laajuudeltaan noin 12 000 kerrosalaneliömetriä. Rakennus on osin kolmikerroksinen.

Keskuksen viereen rakennetaan linja-autoterminaali, jossa varaudutaan myös sähköbussiliikenteeseen.

Kaupunki on yrittänyt saada Kivistön kauppa- ja palvelukeskusta rakenteille jo 14 vuotta. Alkuperäisistä hypermarketluokan kauppakeskuksesta tilamäärää on supistettu, ja kaavan mukaista toteutusta jaettu osiin.

Vantaan näkökulmasta prosessin tekee erityisen kivuliaaksi se, että julkiset palvelut oli kytketty kauppakeskusrakennukseen. Ilman kauppakeskusta Kivistöön ei ensin saatu kirjastoa tai nuorisotiloja.

Kaupunki joutui lopulta toteuttamaan väliaikaisia palvelupisteitä vuokratiloissa kerrostalojen alakerrassa, kun kauppakeskus ei lähtenyt rakenteille.

Ratkaiseva käänne tapahtui vuoden 2019 kesällä, kun kaupunki haki julkisella haulla rakennuttamisesta kiinnostuneita tahoja. Suhdanteet olivat parantuneet ja yhteydenottoja tuli eri puolilta. Avoimen haun voittajaksi selviytyi Lehto Group.