EK: Suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkanut paranemistaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkanut paranemistaan kesän aikana. Koronasta eniten kärsinyt palveluala on nyt myös nousemassa jaloilleen.

EK:n johtaja Sami Pakarisen mukaan ensimmäistä kertaa koronakriisin aikana suurempi osuus yrityksistä näkee palvelualojen tilanteen kehittyvän parempaan suuntaan.

”Teollisuudessa vire on jatkunut myös hyvänä ja tilauskanta on ollut viimeksi näin hyvällä tasolla ennen finanssikriisiä. Sen sijaan rakentamisessa on odottavampi tunnelma”, Pakarinen toteaa EK:n tiedotteessa.

Rakentamisen suhdannenäkymät heikentyneet

EK:n Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannetilanne on kohentunut keväästä, mutta jatkunut varsin vaatimattomana. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet hieman kevään jälkeen. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -11, joka on sama kuin huhtikuun Suhdannebarometrissä.

Pakarisen mukaan asuntorakentamisessa veto on jatkunut kohtuullisena lupakehityksen perusteella, mutta muussa uudisrakentamisessa on hiljaisempaa.

Rakennusyritysten tuotannon määrä kasvoi tiedustelun perusteella hieman kesän aikana. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat myönteiset, mutta hieman vaimeammat kuin vielä keväällä Tuotantokapasiteetin käyttöaste on jatkanut nousuaan. Rakennusalan kapasiteetin käyttöaste oli heinäkuussa 90 prosenttia, joka on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi taso kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Henkilöstön määrä rakennusyrityksissä on jatkanut vähentymistään, kun kausivaihtelu otetaan huomioon. Odotukset henkilöstön määrän suhteen olivat vielä keväällä myönteiset, mutta kesän aikana odotukset ovat selvästi maltillistuneet. Enää henkilöstön ei odoteta kasvavan lähikuukausien aikana.

Suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi rakennusalalla on noussut ammattityövoiman puute. Osaavan työvoiman saatavuusongelmista raportoi jo joka kolmas vastaaja.

Koronan myötä maailmalla voimakkaasti lisääntynyt kysyntä eri rakennusmateriaaleille heijastuu myös Suomen rakennustuotantoon. Raaka-aineiden, etenkin puutavaran hinnannousu, vaikeuttaa rakennustuotannon kasvua myös kotimaassa.

Yritysten suhdannenäkymä voi vaimentua loppuvuoden aikana

Vaikka suomalaisyritysten näkymät ovat myönteiset syksyä kohden mentäessä, on nousu palveluiden näkymien piristymisen varassa. Koronaepidemia ei kuitenkaan ole ohi. EK varoittaa, että suhdannenäkymä voi vaimentua loppuvuoden aikana.

”Teollisuuden ja rakentamisen vaisumpiin suhdannenäkymiin vaikuttaa osaltaan maailmaa vaivaava komponenttipula sekä raaka-aineiden hintojen nousu. Nämä tekijät toistuvat kysyttäessä suurimpia tuotannon kasvun esteitä. Kokonaisuutena suurin ongelma yrityksille on kuitenkin nopeasti esiinnoussut työvoiman saatavuus. Palvelualoilla työvoiman saatavuusongelmista raportoi ennätyksellisin suuri osuus (32 %) vastaajista eikä tilanne tule helpottamaan lähiaikoina, päinvastoin,” Pakarinen toteaa.