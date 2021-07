RILin uudeksi toimitusjohtajaksi Janne Tähtikunnas – ”Alan on vastattava kehityksen ja tuottavuuden haasteisiin”

RIL ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Janne Tähtikunnas. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 6. syyskuuta.

Tähtikunnas siirtyy RILiin Omakotiliiton toiminnanjohtajan tehtävästä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Teräsrakenneyhdistyksen toimitusjohtajana sekä infrarakennuttamisen parissa. Hän on toiminut FISE Oy:n puheenjohtajana kevääseen 2021 asti sekä Espoon rakennuslautakunnan puheenjohtajana vuosina 2013–2021.

Tähtikunnas pitää pätevyyksiä ja rakentamisen laatua tärkeinä teemoina. Hänellä on hyvät verkostot ja pitkä kokemus alalla. Hän on ollut aktiivisessa roolissa alan pätevyyksien kehittäjänä ja niiden käyttöönotossa.

Tähtikunnas pitää RILin merkitystä alalla keskeisenä.

”Alan on vastattava kehityksen ja tuottavuuden haasteisiin. Koko alan eteenpäin viemiseksi on tärkeää, että saatavilla on neutraalia faktoihin pohjautuvaa tietoa”, hän sanoo tiedotteessa.

Tähtikunnas aikoo jatkaa edeltäjänsä jalanjäljissä. Hänen tavoitteinaan on muun muassa vahvistaa ennestää RILin aktiivista roolia alan näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittäjänä.

”RIL on tehnyt Miimu Airaksisen johdolla erinomaista työtä. Tästä on hyvä jatkaa.”