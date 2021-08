Alkaako Pasilan keskitornialueen rakentaminen ennen Trigonia?

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Pasilan niin sanotusta keskitornialueesta käynnistyy. Keskitornialue sijaitsee kauppakeskus Triplan edustalla Pasilansillan eteläpuolella Veturitien ja pääradan välissä. Kilpailun järjestää Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Vuosina 2017-2018 Senaatti ja Helsingin kaupunki järjestivät arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun ensimmäisen tornialueen, niin sanotun länsitornialueen suunnittelusta. Helsinki High rise -kilpailun voittajaksi valittiin YIT:n ehdotus Trigoni. Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki.

Alun perin kerrottiin, että Trigonin rakentaminen voisi alkaa vuosina 2020-2021, mutta hanke ei ole edelleenkään käynnistynyt. Syynä on se, etteivät YIT ja Helsingin kaupunki ole saaneet Trigonin mahdollistavaa kaavaa valmiiksi. Rakennuslehden saamien tietojen mukaan kaava ei ole valmistumassa tänä vuonna.

Keskialue on erillään Trigonin suunnitelmista

Helsinki High rise -kilpailussa hahmoteltiin rakentamista koko tornialueelle Pasilansillan eteläpuolelle. Voittajaehdotuksessa koko alueelle rakennettaisiin kaiken kaikkiaan yhdeksän tornitaloa, joista yksi keskialueelle ja kolme itäalueelle.

Helsingin kaupungin projektinjohtaja Päivi Ahlroosin mukaan kyse oli vain hahmotelmasta. Nyt järjestettävä keskialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailu on täysin erillään Trigonin suunnitelmista. Kilpailussa ei ole esimerkiksi määrätty, että keskialueelle saisi rakentaa vain yhden tornitalon.

Ahlroos huomauttaa, että keskitornialue on joka tapauksessa haastavampi paikka rakentaa kuin länsialue. Keskialue rajautuu junarataan toisessa reunassa, ja toisessa reunassa sijaitsee vilkas liikenneympyrä. Kaiken lisäksi Teollisuuskatu kulkee alueen keskeltä.

”Tätä aluetta on pidetty haastavimpana näistä kolmesta alueesta”, Ahlroos sanoo.

Erityisen haastavaksi keskialueen rakentaminen muodostuu, jos samaan aikaan länsialueella rakennetaan Trigonia. Ahlroos toteaakin, että logistisesti olisi helpompaa, jos keskialue rakennettaisiin ennen Trigonia.

”Mutta mitään aikataulua keskialueen rakentamiseksi ei vielä ole”, hän sanoo.

Rakennusala kasvaa

Suunnittelu- ja toteutuskilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka on toteuttamiskelpoinen sekä sille toteuttaja ja uusi omistaja.

Toimisto- ja liiketiloja sisältävän ratkaisun kokonaispinta-ala on 25 000 – 50 000 kerrosneliötä.

Alunperin Pasilansillan eteläpuoleiselle alueelle oli kaiken kaikkiaan hahmoteltu rakentamista 150 000 – 200 000 kerrosneliömetrin edestä. Ahlroosin mukaan on mahdollista, että suunnittelun edetessä rakennusalan määrä on hieman kasvanut. Näin on käynyt myös Triplan pohjoispuolella sijaitsevan entisen ratapihan rakentamisessa.

Samaan aikaan rakennustekniikat ovat kehittyneet ja esimerkiksi kansirakentamisen osaaminen on kasvanut. Ahlroosin mukaan on luonnollista, että suunnittelmat tarkentuvat.

”Sama koskee sitä, kuinka paljon tornitaloihin rakennetaan toimistoja tai asuntoja”, hän toteaa.

Keski-Pasilan kolmas tornialue sijaitsee radan itäpuolella. Kaupunki on jo hahmotellut itäalueen rakentamista. Asiasta ei kuitenkaan ole päätetty mitään.

”Katsotaan nyt ensin nämä käynnissä olevat kokonaisuudet”, Ahlroos sanoo.

NCC:llä on kehittämisvaraus radan itäpuolella sijaitsevalle Savonkadun alueelle, jonka suunnittelua se tekee parasta aikaa yhdessä kaupungin kanssa. Todennäköisesti itätornialueen suunnitelmat linkitetään mahdolliseen Savonkadun rakentamiseen.