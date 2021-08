Hietanen Lehdon johtajavaihdoksista: Nyt tarvitaan uutta osaamista

Lehto Group ilmoitti tulosjulkistuksensa yhteydessä myös muutoksista yhtiön johtoryhmässä.

Asunnot-palvelualueen johtaja Juha Höyhtyä jää pois konsernin johtoryhmästä ja yhtiön palveluksesta elokuun 2021 aikana. Häntä paikkaa seuraajan löytymiseen saakka toimitusjohtaja Juuso Hietanen.

Toimitilat-palvelualueen johtajan Jaakko Heikkilän puolestaan korvaa YIT:stä pestattu Matti Koskela, joka aloittaa työnsä vuoden 2022 alussa.

Hietasen mukaan henkilövaihdosten taustalla ei ole kyseisten liiketoiminta-alueiden vaisu tuloskehitys, vaan se, että Lehto ottaa nyt kehitysaskeleita uuteen suuntaan.

”Molemmilla palvelualueilla on tehty viime aikoina hyvää työtä ja parannettu tahtia. Panostamme kuitenkin tulevina vuosina entistä enemmän kaavoitus- ja kehityshankkeisiin. Kun olemme mukana jo kaavoitusvaiheessa, on hankkeista saatavissa myös enemmän hyötyjä irti. Niissä tarvitaan kuitenkin uudenlaista osaamista ja nyt on sen aika”, totesi Hietanen tulosinfon yhteydessä.

Muutostuulet puhaltavat hänen mukaansa myös asuntotuotannossa. Betoni pitää toki volyymien puolesta edelleen pintansa, mutta puurakentamisen suosio tulee kasvamaan Ruotsin tapaan erittäin vahvasti. Kysyntä ja kiinnostus on Hietasen mukaan jo nyt kovaa.

”Meille tärkeänä kivijalkana oleva varasto- ja liikerakentamisen markkina menee sekin entistä enemmän hybridisuuntaan. Tässä meidänkin on oltava mukana”, Hietanen sanoi.

Hietasella on takanaan runsaat sata päivää yhtiön johdossa ja hänen mukaansa projektien kannattavuutta on saatu koko ajan paremmalle tasolle. Myös tilauskanta kertoo kuulemma Lehdon dynaamisuudesta ja edelläkävijyydestä.

”Samalla meidän on kuitenkin oltava entistä tarkempia siitä, millaisia projekteja otamme ,mikä on niiden hinta ja kuinka ne sopivat strategiaamme. Jos kilpaillaan hinnalla, niin silloin on oltava myös kustannustehokas”, Hietanen tiivisti.