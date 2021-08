Hoas palkittiin Vuoden 2021 rakennuttajana – kehuja laadusta, vastuullisuudesta ja tuottavuudesta

Vuoden 2021 rakennuttajaksi on valittu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista ja asuinympäristöjä kehittävä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas.

Hoas on palkintoperustelujen mukaan aktiivinen rakennuttamisen edelläkävijä, joka on tarttunut rohkeasti erityisesti perusparannusten laadun, tuottavuuden ja vastuullisuuden parantamiseen sekä haasteellisiin käyttötarkoituksen muutoshankkeisiin. Lisäksi Hoas on jakanut kokemuksia ja oppejaan laajasti muun rakennusalan kanssa.

Vuoden rakennuttaja on kehittänyt mm. uudenlaisen allianssimallisen korjausrakentamisen konseptin, joka mahdollistaa Hoasille sarjatuotannon, tuo kustannussäästöjä sekä pitää hankkeet aikataulussa. Rakennuttamisen elinkaariajattelua ja laadun ylläpitämistä tukee puolestaan Talkkari-malli, jossa Hoasin kumppanit vastaavat ainoastaan heidän hoidossaan olevista Hoas-kiinteistöistä.

Lisäksi se on panostanut erityisesti projektien asukasviestinnän parantamiseen ja käyttää monipuolisesti digitaalisen tiedonhallinnan välineitä projektien sujuvoittamiseksi. Vastuullisuudesta kertovat panostukset uusiutuvan energian hankintaan, energian säästöön ja puurakentamiseen.

Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 lähtien.