Hollantilaisverkosto kehitti ilmasto- ja kustannustehokkaan julkisivukorjausmenetelmän

Hollannissa energiatehokkuusverkosto tunnetaan Stroomversnelling-nimellä. Sen alkuperäinen tarkoitus oli saneerata 111 000 asuntoa nollaenergiakohteiksi. Kahden vuoden kehitystyön jälkeen hanke lanseerattiin markkinoille.

Stroomversnelling-verkostoon kuuluu urakoitsijoita, komponenttitoimittajia, kohtuuhintaista asumista tarjoavia tahoja, kuntia ja kaupunkeja, rahoittajia, energiajärjestelmämanagereita ja muita kumppaneita. Hankkeen tarkoituksena on pienentää energiatehokkuussaneerausten kustannuksia, lisätä asukkaiden hyväksyntää energiatehokkuushankkeita kohtaan ja lisätä nollaenergiasaneerausten kasvuvauhtia.

Idea taustalla on yksinkertainen. Rakennusten ulkonäkö halutaan päivittää ja samalla leikata energiahukkaa. Tavoite saavutetaan uusilla julkisivuelementeillä, kattorakenteilla, aurinkopaneeleilla ja lämpöpumpuilla.

Toteutus ei kuitenkaan ollut eikä ole yksinkertaista, sillä tämän tyyppinen uudistushanke on aina kallis ja markkina on edelleen suhteellisen nuori ja kysyntä on kustannustenkin vuoksi vielä minimaalista. Lisäksi ilman yhteiskunnan jonkinlaista insentiiviä tai jopa suoraa tukea suurten kokonaisuuksien saattaminen nollaenergiatasolle on vaikeaa.

Tähän päivään mennessä Energiesprong on Hollannissa varmistanut liki 11 000 asunnon energiatehokkuushankkeet. Euroopassa on tällä konseptilla peruskorjattu lähes 5 000 asunnon kohteet. Lisäksi hanke on laajentunut esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja siellä luvassa on jo noin 22 000 asunnon projektit.

”Kun aloitimme varsinaisen työn, markkinoilla ei ollut koko kiinteistön kattavia (nollaenergia)saneerauspaketteja. Oli yksittäinen yrityksiä, joista yksi hoiti eristykset ja toinen aurinkopaneelit. Hinnoittelussa erilliset hinnat lyötiin vain yhteen. Ja se lisäsi kustannuksia merkittävästi”, Energiesprongin johtajistoon kuuluva Sanne de Wit kertoo verkkojulkaisu Vicen haastattelussa.

Uudet elementit kootaan ikkunoineen ja ovineen valmiiksi tehtaalla. Julkisivuasennuksen yhteydessä korjataan mahdolliset aiemmat julkisivuvauriot ja tiivistetään vuodot. Samalla asennetaan myös lämpöpumput ja eristetty katto aurinkopaneeleineen.

Toiminta on laajentunut Hollannin ja Yhdysvaltain lisäksi Italiaan, Ranskaan ja Saksaan sekä Britanniaan.