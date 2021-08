Sulkavuoren keskuspuhdistamo solmi urakkasopimuksia yli 160 miljoonalla eurolla

Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisistä rakennustöistä on solmittu viisi urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on 161 miljoonaa euroa. Urakat alkavat vuoden 2022 alusta Sulkavuoressa ja päättyvät vuoden 2025 lopussa, jolloin uusi keskuspuhdistamo on valmis.

Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisten rakennus- ja asennustöiden pääurakoitsija ja päätoteuttaja on työyhteenliittymä Kreate ja Aki Hyrkkönen Oy, joka vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä.

Prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaa Skanska Infra ja sähköurakan Caverion Suomi, joka toteuttaa myös LVI-urakan. Instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Valmet Automation.

Skanska on ollut mukana uuden keskuspuhdistamon rakentamisprojektissa jo vuodesta 2019 alkaen, jolloin se käynnisti kallion sisään tulevan puhdistamon mittavat louhintatyöt.

Urakoihin sisältyvät työt pääsevät alkamaan Sulkavuoressa vuoden 2022 alusta käynnissä olevan louhintaurakan päätyttyä.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinosen mukaan jo pelkästään urakkahinnan laskeminen näin suuressa ja teknisesti vaativissa rakennusurakassa on mittava työ.

”Markkinatilanne on ollut urakkalaskennan aikana erittäin vaikea, kun muun muassa eräiden metallisten raaka-aineiden markkinahinnat ovat käyttäytyneet arvaamattomasti. Arvostamme kovasti kaikkia tarjouskilpailuun osallistuneita yrityksiä”, Heinonen sanoo.

Hankkeeseen kuuluu myös siirtoviemäreitä ja kaksi jätevedenpumppaamoa

Rakentaminen Sulkavuoressa alkoi kesällä 2018 rakentamista valmistelevilla urakoilla. Kahdessa louhintaurakassa on louhittu kalliota yhteensä noin 920 000 kiintokuutiometriä.

Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu myös siirtoviemäreiden rakentaminen 12,5 kilometrin matkalle sekä kahden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Siirtoviemäriä on valmiina noin 3000 linjametriä. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Raholaan ja Viinikanlahteen alkaa vuoden 2022 alkupuolella.

Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Siitä alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä vuoden loppuun asti.

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.

Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä.

Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten sekä asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden rakennuttamisesta ja valvonnasta on tehty aiemmin sopimus Rambollin kanssa. Sopimuksen arvo on 4,6 miljoonaa euroa.