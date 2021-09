Alkon entinen koulutuskeskus muuntuu hoitokodiksi Helsingissä

Pitkään käyttämättömänä olleen Vuorannan saneeraustyö on mittava. Kohteen kehittämisestä vastaa Guud Invest, ja sen omistaa Evli Pankin hoivakiinteistörahasto Evli Healthcare I. Uniikkia kohdetta lähdettiin aktiivisesti suunnittelemaan ikäihmisten palvelutaloksi. Remontti käynnistyi sisäpuolen purkutöillä kesällä. Täysremontin jälkeen tiloissa käynnistää toimintansa hoitokoti Päiväkumpu alkuvuodesta 2023.

Kohteeseen tulee 31 tehostetun palveluasumisen asukashuonetta ja 12 asuntoa palveluasumisen asiakkaille. Yli puolet tehostetun palveluasumisen asukashuoneista ja kaikki palveluasunnot on varustettu merinäköalalla. Lisäksi Vuorantaan tulee pieni kahvila-ravintola. Hoitokoti Päiväkummulla on ollut yrityksen perustamisesta lähtien Vuosaaressa oma yksikkö, jonka toiminta siirtyy kokonaisuudessaan Vuorantaan.

”Haluamme tukea ajattelua, että jos yksi perheenjäsen on hoitokodissa, niin koko perheellä on myös koti siellä. Vuorannassa on ajatuksena järjestää esimerkiksi perheillallisia, joiden järjestelyissä keittiömme voi olla mukana”, Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Kangas sanoo tiedotteessa.

”Oma isoäitini on hoidettu meidän Vuosaaren ensimmäisessä hoitokodissamme. Rakennamme Vuorannan kohdetta sellaiseksi, jossa voisin olla itse hoidossa – tai jossa äitinikin viihtyisi”, Kangas kertoo.

Vuorannan historia on merkittävä. Kohteen on suunnitellut arkkitehti Helmer Stenros yhdessä vaimonsa, sisutusarkkitehti Pirkko Stenrosin kanssa. Alkon koulutuskeskus aloitti tiloissa toimintansa vuonna 1970, ja toiminta jatkui vuosituhannen vaihteeseen saakka. Kiinteistössä harjoitettiin myös hotellitoimintaa, jota operoi 1990-luvun alkupuolelta lähtien Sodexho. Kiinteistö jatkoi toimintaansa hotellina vuoteen 2010 saakka. Vuosina 2015–2016 tilat toimivat vastaanottokeskuksena. Talvella 2021 Vuoranta siirtyi takaisin suomalaisomistukseen.