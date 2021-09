Alueelle on tulossa merkittävä toimitila-, urheilu- ja virkistyskeskittymä, ja nyt hyväksytty asemakaava on tästä ensimmäinen osa. Vapaa-ajaa alue rakentunee Tyynenmerenkadun ja Melkinlaiturin väliselle alueelle.

Alueelle on tulossa tapahtuma-areena, hotelli, liikuntatiloja ja näihin liittyviä tukitoimintoja. Lisäksi alueelle suunnitellaan rantapromenadi osaksi kantakaupungin virkistysreittiä.

Kyseinen asemakaavaa on tehty yhdessä Royal Areena oy:n kanssa. Ajatuksena on tehdä alueelle tapahtumakeskus, jossa on hotelli, tapahtuma-areena ja mailapeleihin erikoistunut urheilukeskus. Keskukseen sisältyvä pysäköintitalo on jo rakennettu.

Urheilukeskukseen on suunnitteilla useita tennis-, padel-, squash ja sulkapallokenttiä. Tapahtuma-areena käy puolestaan joukkuepeleille, ja se on muokattavissa myös konserteille, festivaaleille, messuille ja yritystapahtumille.

Urheiluareenan kylkeen nousee 24-kerroksinen hotelli.