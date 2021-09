HGR sai kansainvälisen tunnustuksen – Suomen paras toimisto- ja kiinteistökehittäjä

Kyselyyn tehdään vuosittain ja siihen vastaavat kiinteistösijoittajat, rahoittajat, neuvonantajat sekä muut kiinteistöalan toimijat. Euromoney Real Estate Awards arvioi kiinteistöalan yrityksiä yli 50 eri maassa.

HGR Property Partners on vuonna 2005 perustettu suomalainen kiinteistökehitys- ja -sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt pääkaupunkiseudulla sijaitseviin kohteisiin ja kehityshankkeisiin. Yhtiöllä on esimerkiksi YIT:n kanssa yhteisyritys Regenero. Regenero viimeisteli maaliskuussa 2021 Keilaniemessä saksalaisen sijoittajan DWS:n hallinnoiman rahaston kanssa Keilaniemenrannan Toripaviljonkeja sekä Keilalammen rakennusta koskevan kaupan. Keilaniemenrannan hanke jatkuu yli 50 000 neliömetrin laajuisen pilvenpiirtäjän kehittämisen ja rakentamisen kautta.

Loppuvuodesta 2020 yhtiö teki yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa hankkimalla omistukseensa Espoon Otaniemestä Metallimiehenkuja 6-8 kiinteistön.

Parhaillaan käynnissä on Marmoripalatsin saneeraus ja kiinteistön arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2022.

”Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta olemme pystyneet jatkamaan toimintaamme entiseen tapaan ja kasvattamaan yhtiömme hankkeiden ja henkilöstön määrää. Meillä on käynnissä monta mielenkiintoista kehityshanketta sekä Espoossa että Helsingissä ja tutkimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kiinteistökentässä”, toimitusjohtaja Kari Helin sanoo palkintotiedotteessa.