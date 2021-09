JLL: Kansainväliset sijoittajat kahmivat Suomen asuntokohteita ennätystahtia

Suomessa varsinkin kansainvälisten sijoittajien kiinnostus etenkin asuntoihin on ollut huimaa. Jones Lang LaSalle Finlandin toimitusjohtaja Tero Lehtosen mukaan asuntosalkkujen tai minimissään kokonaisten kerrostalojen sijoituskysyntä kotimaassa on nyt historiallisen korkealla tasolla ja kansainvälisiä sijoittajia on liikkeellä ennätysmäärä.

”Samalla kansainväliset sijoittajat ajavat hinnoittelua ja kotimaisilla sijoittajilla on vaikeuksia pysyä kilpailukykyisinä huutokaupoissa. Kansainväliset sijoittajat ovat valmiita ostamaan valmiiden kohteiden lisäksi hankkeita eli ottamaan aiempaa enemmän riskiä heijastaen tarjonnan niukkuutta. Kaiken tämän seurauksena tuottovaatimuksissa nähtiin kevään/kesän aikana poikkeuksellisen jyrkkä lasku, jollaista en tunnista nähneeni millään kiinteistösektorilla Suomessa noin 20-vuotisen urani aikana”, Lehtonen kertoo.

Käytännössä sijoittajien tuottovaatimusten lasku tarkoittaa sitä, että näiden isojen asuntokohteiden hinnat ovat nousseet. Helsingin niin sanottujen prime-asuntokohteiden tuottovaatimus painui JLL:n mukaan 3,1 prosenttiin kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, mikä painaa tuottovaatimuksia ja siis nostaa hintoja. Taustalla on se, että sijoittajat kokevat asunnot pandemian oloissa turvasatamaksi.

Asuntokohteiden vahva vetovoima näkyi siinä, että niillä käytiin Suomen kiinteistömarkkinoilla selvästi kaikkein eniten kauppaa tammi–kesäkuussa 2021. Isojen asuntokohteiden kaupankäyntivolyymi oli vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 810 miljoonaa euroa, joka vastasi 45 prosentin osuutta koko kiinteistökaupankäynnistä.

JLL odottaa sijoittajien kysynnän asuntokohteita kohtaan Suomessa säilyvän myös loppuvuonna samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä puoliskollakin. Mikäli tarjonta säilyy rajallisena, hintatasoon saattaa kohdistua edelleen jopa nousupaineita.

Kokonaisuutena Suomen kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi laski kuitenkin kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden takaiseen verrattuna. Tammi–kesäkuussa 2021 kiinteistökauppoja tehtiin JLL:n mukaan Suomessa yhteensä 1,8 miljardin euron edestä. Kysyntä on ollut kasvussa, mutta tarjonnan puute painaa osaltaan kaupankäyntimääriä.

Suomessa myös logistiikka- ja teollisuuskiinteistöihin kohdistui kova kysyntä, mikä on näkynyt niiden tuottovaatimusten voimakkaana laskuna. Niiden kauppaa rajoitti kuitenkin rajallinen tarjonta.

JLL:n raportin mukaan EMEA-alueella eli Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sisältävällä alueella juuri logistiikkakiinteistöjen kauppojen volyymi kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla peräti 65 prosenttia vuoden takaisesta. Asuntoja koskeva kauppamäärä kasvoi maltillisemmin eli 25 prosenttia. Toisaalta etenkin opiskelija-asunnot kiinnostivat sijoittajia, sillä niiden kauppavolyymi kasvoi huimat 86 prosenttia.

Kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat olleet selvässä laskutrendissä laajemminkin Euroopassa ja myös niin sanotuissa prime-toimistokiinteistöissä. Sen sijaan liiketilojen ja ostoskeskusten tuottovaatimukset ovat nousseet.

”Sektorien välinen hinnoitteluero on korostunut. Varsinkin logistiikassa paine alaspäin (tuottovaatimuksissa) on edelleen erittäin, erittäin voimakas”, Lehtonen sanoo.

Tuottovaatimusten laskevaa kehitystä ja siis samalla hintojen nousua tukee alhainen korkotaso.