Puukerrostaloalueen rakentaminen alkoi Helsingin Kuninkaantammessa

Ensimmäisenä Etelärinteen alueella ovat alkaneet Arktan puukerrostalojen rakennustyöt Kuninkaantammenkierron varrella. Tontille nouseva Asunto-oy Helsingin Karnevaali on energiatehokas puukerrostalo, johon valmistuu vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Kohteen alustava muuttopäiväarvio on tammikuussa 2023. Rakennus on monimuotoinen, ja sen kummassakin portaassa on erikorkuisia osia. Karnevaali sijoittuu Helene Schjerfbeckin puiston läheisyyteen.

Arkta rakentaa samaan kortteliin myöhemmin myös Asunto-oy Helsingin Tammen, joka on vuokrakerrostalo. Hankkeiden toteuttaja valikoitui vuonna 2019 tontinvarauskilpailulla. Asuntoja valmistuu molempiin hankkeisiin yhteensä 79.

Helsingin Asuntotuotanto käynnistää lokakuussa 2021 rakennustyöt korttelikokonaisuudesta, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2023 joulukuussa. Puurakenteiset yhtiöt jakavat yhteisen pihan. Hankkeissa on yhteensä 99 asuntoa. Hankkeen kilpailutusvaiheessa on pilotoitu vähähiilistä hankintamenettelyä yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Suomen Puukerrostalot oy:n huhtikuussa käynnistyneen arkkitehtikilpailun tulos ratkesi elokuussa 2021. Kilpailun kohde on puolihitas, jossa on rakennusoikeutta 4400 kerrosneliömetriä. Rakentaminen alkaa todennäköisesti ensi vuoden puolella. Rakennuksesta on tarkoitus tulla ekologinen, turvallinen ja älykäs. Katoille on mahdollisuus lisätä vehreyttä viherkatoilla, ja oviin laitetaan älylukitukset.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas käynnistää suunnittelun Kuninkaantammessa Muotokuvankadun päätteenä olevalle tontille syksyllä 2021. Rakentamisen arvioitu aloitus on syksyllä 2022. Kyseessä on kotimainen clt-tilaelementeistä rakennettava puukerrostalo. Hoasin ensimmäinen vastaavalla tuotantotekniikalla toteutettava kohde valmistui toukokuun 2021 lopussa Espoon Tapiolaan ja toista suunnitellaan Espoon Niittykumpuun.