Senaatti-kiinteistöt myy entisen Suomen Pankin kiinteistön

Rakennus on rakennettu alun perin Suomen Pankin Kotkan haarakonttoriksi, ja siellä on toiminut myöhemmin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus sekä Kymenlaakson käräjäoikeus.

Toimistokiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kotkan keskustassa noin 300 metriä kauppatorilta lounaaseen. Kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat monipuoliset keskustan palvelut.

Rakennus on arkkitehtuuriltaan uniikki, rakennushistoriallisesti merkittävä sekä tunnettu osa Kotkan kaupunkikuvaa. Kaava mahdollistaa kohteen kehittämisen toimisto- ja liiketilaksi sekä osin asuinkäyttöön.

Rakennuksen alkuperäisosa on valmistunut vuosina 1909–1910 ja laajennusosa vuonna 1979. Kiinteistöllä sijaitseva rakennuksen alkuperäisosa on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi tai sen osaksi (kaavamerkintä sr) ja laajennusosa on merkitty merkittäväksi rakennukseksi tai sen osaksi (kaavamerkintä r).