Senaatti voitti palkinnon digitaalisen rakennuttamisen kehityksestä

Raati katsoi, että Senaatti on toteuttanut esimerkillisesti digitaalista kehitystyötä rakennus- ja kiinteistöalalla.

Palkinto jaettiin perjantajna Helsingin Kulttuuritalolla Digital Construction -seminaarissa.

”Valtion kiinteistöomaisuudesta ja kulttuuriperinnöstä vastaava Senaatti on systemaattisesti kehittänyt suomalaista rakentamista ja kiinteistöjohtamista. He ovat siirtyneet digitaaliseen rakennuttamiseen, jossa kaikki hankkeisiin liittyvä tieto käsitellään sähköisesti. Tämä on kansainvälisestikin edistyksellinen saavutus. Pitkäjänteinen työ rakentamisen johtamisen ja tietomallintamisen parissa ansaitsevat tulla palkituiksi,” perustelee Pauli Jantunen, joka on palkinnon myöntäjä ja Gravicon oy:n toimitusjohtaja.

Senaatti-kiinteistöjen puolesta palkinnon vastaanotti rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto. Hän korosti, että Senaatti ei kehitä toimintaansa ”kehittämisen ilosta”, vaan selkeästä hyötynäkökulmasta. He katsovat saavansa paremman otteenhankejohtamisesta digitaalisilla työkaluilla.

Digital Construction -palkinto myönnetään vuosittain organisaatiolle tai hankkeelle, joka on edistänyt digitalisaatiota rakennusalalla. Tarkoituksena on nostaa digitaaliset ratkaisut näkyville ja kannustaa koko rakennusalaa hyötymään digitalisaation mahdollisuuksista. Palkinto jaettiin neljättä kertaa.

Viime vuoden Digital Construction -palkinnon voitti Suomen Yliopistokiinteistöt.