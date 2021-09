Turku kaavailee asuntoja Parkinkentän ympärille

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen kehittyvällä Aninkaisten alueella sekä alueen liikuntamahdollisuuksien paraneminen. Alueen pinta-ala on noin 2,18 hehtaaria.

Asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on noin 17900 kerrosneliömetriä. Kaavamuutosalueelle on arvioitu sijoittuvan 330 uutta asukasta. Suunnitellut rakennukset ovat kahdeksankerroksisia, ja ylin kerros on sisäänvedetty.

Kenttä osoitetaan edelleen urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Kaavaan liittyy peruskorjauksen tarpeessa olevan Parkinkentän ja puku- ja huoltotilojen uusinta sekä korvaavan tekojääkentän rakentaminen. Korvaava tekojääkenttä on toteutettava ennen alueen rakentamisen aloittamista.

Alueen alle saa rakentaa maanalaisen tilan, johon saa sijoittaa kahteen kerrokseen pysäköintipaikkoja, teknisiä tiloja sekä liikunta- ja varastotiloja. Liikuntatiloja saa rakentaa enintään 2500 kerrosneliömetriä.

Kaavan toteuttamisesta aiheutuviksi infrakustannuksiksi on arvioitu 2,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Kupittaan korvaavan kentän ja Parkinkentän peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Kustannusarvio esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.

Lisäksi samassa yhteydessä tulee toteuttaa nykyiset pukuhuone- ja huoltotilat korvaavat tilat yhteen uusista alueelle tulevista rakennuksista. Näiden tilojen arvioitu kustannus on 2,6 miljoonaa euroa. Näiden tilojen toteuttamisen osalta tehdään kuitenkin erilliset päätökset.

Kaikkiaan hankkeesta syntyvät kustannukset olisivat 9,6 miljoonaa euroa.