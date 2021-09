Urakoitsija vaihtui kesken hankkeen, mutta Espoon jättimäinen Lippulaiva pitää aikataulunsa

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Kaupunkialueella rakennettaessa on lähes sääntö, että tontilla on liian vähän tilaa rakennusmateriaalien varastoimiseen. Useimmiten nosturien pystyttäminenkin on tilankäytöllisesti vaativa tehtävä. Espoon Kivenlahdessa Lippulaiva-kauppakeskuksen tontilla tilaa rakennuksen ulkopuolella ei ole toisella sivulla lainkaan, sillä tontin raja on yhtä kuin kauppakeskuksen ulkoseinälinja. Tästä syystä logistiikan onnistuminen on työmaalla tavallista korostuneemmassa asemassa.