176 miljoonan euron jättikampushanke eteni Helsingissä

Hankesuunnitelma koskee Helsingin Vartiokylän alueelle uudisrakennuksena toteutettavaa oppilaitosta, joka tulee korvaamaan nykyiset Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilat Vartiokylässä, Herttoniemessä ja Mellunkylässä.

Osoitteeseen Tulppakuja 3/Holkkitie 5 suunnitellut tilat tarjoavat opiskelijoille pedagogisesti monipuolisen, työelämään valmentavan oppimisympäristön. Tilat suunnitellaan noin 3000 läsnä olevalle opiskelijalle. Opiskelijoiden kokonaismäärä on noin 4500, mutta kolmannes opiskelijoista oppii työelämässä tai muuten oppilaitoksen ulkopuolella.

Hankkeen laajuus on noin 44050 bruttoneliömetriä ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 176 miljoonaa euroa. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2026.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena niin, että hankkeen toteuttaja vastaa vanhojen rakennusten purkamisesta, kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto.