Espoo myy Tapiolan Jousenpuiston alueen viimeiset asuntotontit 12 miljoonalla

Kaupunki sai yhteensä 14 tarjousta tonteista. Tontit myydään tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Laptille. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 5350 kerrosneliömetriä. Kauppahinta on noin 12,1 miljoonaa euroa.

Kauppaehtoihin kuuluu, että asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 55 neliötä. Yksiöiden minimipinta-ala on 30 neliötä. Lisäksi yksiöitä saa olla korkeintaan 30 prosenttia asuntojen määrästä.

Myytävien tonttien korttelialue rajautuu pohjoissivulta Jousenpuistonkatuun ja etelästä asuinkerrostalotonttiin.

Jousenpuistoon Urheilupuiston metroaseman tuntumaan on rakennettu viime vuosina paljon uusia asuntoja. Hyvä sijainti erinomaisten liikenneyhteyksien ja Tapiolan monipuolisten palvelujen äärellä tekevät alueesta houkuttelevan asuinpaikan. Urheilupuiston metroaseman yhteydessä sijaitsevalla aukiolla on muun muassa päivittäistavarakauppa ja ravintoloita. Tapiolan urheilupuistossa on tarjolla monenlaisia liikuntapalveluja. Uusi Jousenkaaren koulu valmistuu vuonna 2022.

Jousenpuistossa autopaikat ovat valmiina pysäköintilaitoksessa, jolloin autot eivät vie tilaa pihoilta, vaan pihat jäävät asukkaiden käyttöön.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee tonttien myyntiä kokouksessaan 4. lokakuuta.