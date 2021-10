Firan Jussi Aho on rakentamisen filosofi, joka ennustaa alalle suurta käännettä

Rakennus- ja teknologiakonserni Firan toimitusjohtaja Jussi Aho piirtää neuvotteluhuoneen taululle näkemystään rakennusalan kehityksestä. Mitä kauemmin Ahon tussi luonnostelee kuvioita taululle, sitä ilmeisemmäksi käy, että hänen työnään ei ole johtaa rakennusliikettä, vaan muutosta. Tämä muutos on samalla sekä yhden yhtiön kokoinen että osa koko alan mullistusta.

Aho puhuu systeemisestä muutoksesta – siis toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaisesta laajasta liikkeestä kohti uutta.

Firan kohdalla Aho ajattelee muutoksessa kahta horisonttia, tai näkemäaluetta, kuten hän muotoilee. Toisella alueella on itse rakentaminen ja toisella rakentamisen lopputulosten käyttö ja vaikuttavuus.

Virtausta pitää parantaa

Aloitetaan rakentamisesta. ”Siinä keskeistä on parantaa virtausta”, Aho sanoo.

Virtauksessa on tällä hetkellä ongelmia, mikä näkyy esimerkiksi tuottavuuden heikkona kehityksenä. Jotta virtausta voitaisiin parantaa, on poistettava hidastavia esteitä.

”Tuottavuusongelma on ongelma siitä, että keskenään yhteen sopimattomia tuotteita ja tavaranosia kytketään yhteen vaikeissa työmaaolosuhteissa.”

Ahon mukaan pitäisikin päästä yhä enemmän rakentamisesta kokoonpanoon. Tämä nopeuttaisi ja tehostaisi työtä ja lopputulosta.

”Mikään ei ole parempaa kuin että tehdään nopeasti kerralla oikein. Tässä koko ajan yleistyvä tahtiaikarakentaminen on kehityksen alkupiste – kuten professori Olli Seppänen sanoo –, koska se alkaa kiinnittää huomiota onnistumisen edellytyksiin.”

Onnistumisen edellytyksenä kaksi asiaa on saatava toimimaan: rakentamisen prosessi ja rakentamisessa käytettävät tuotteet, eli miten tuotteet sopivat yhteen ja miten toimittajaketju pysyy tahdissa.

”Tässä teknologialla on iso merkitys, ja siksi esimerkiksi Firassa olemme kehittäneet ohjelmistoja ja toisaalta modulaarisuutta eli rakentamisessa käytettäviä valmiita moduuleita. Kaikki tämä tukee tahtiaikarakentamista ja mahdollistaa paremman virtauksen.”

”Jos emme luo työmaille työkaluja, joilla työ on helpompaa, koordinointi ja kommunikointi tehokkaampaa sekä ansainta parempaa, muutosta ei saada aikaiseksi”, Aho linjaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Vaikuttavuus ytimessä

Kun rakentamisen virtaus työmaalla on kunnossa, on aika siirtyä tarkastelemaan Ahon toista horisonttia eli vaikuttavuutta.

Ahon ajattelussakin lähtökohtana on tämän hetken muotilyhenne ESG (Environmental, Social, Governance), jossa tarkastellaan yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Hän korostaa digitaalista kädenjälkeä, jolla voidaan todentaa vastuullisuus.

Aho sanoo, että olennaista on, millaisen liiketoimintamallin erilaiset yhtiöt ottavat. Firassa ajattelu lähtee siitä, että yhtiö haluaa maksimoida vaikuttavuutensa.

”Haluamme parantaa rakentamisen virtausta ja lisätä ESG-vaikuttavuutta. Se on ytimessä. Me emme toteuta sitä vain omassa rakentamistoiminnassamme – silloin vaikuttavuus olisi ainoastaan se 200–300 miljoonaa euroa, joka on rakentamisen liikevaihtomme Suomessa. Onkin pohdittava, millä liiketoimintamallilla saamme globaalia vaikutusta. On mietittävä menetelmiä ja sitä, miten nämä menetelmät voidaan dokumentoida.”

Kun prosessit ja menetelmät dokumentoidaan, asiat päätyvät koodiksi ja lopulta ohjelmistoiksi.

Firan kohdalla tämä on tarkoittanut esimerkiksi aikatauluohjelmiston kehittämistä. Silloin yhtiön markkina-alue ei enää ole paikkasidonnainen, vaan markkina voi olla hetkessä globaali.

”Meillä on esimerkiksi Costa Ricassa aikatauluohjelmistomme käyttäjä, eli meillä on kädenjälki siellä. On makea ajatus, että se osaaminen, joka on rakentamisen puolella luotu, voidaan viedä aikaan ja paikkaan riippumattomasti minne vain. Se on se uusi mahdollisuus suomalaisillekin rakennusalan yhtiöille.”

Ahon mallissa rakentamisen puolella kehitetyt menetelmät siis kehittyvät tuotteiksi, joita voi monistaa ja viedä Suomesta minne vain. Silloin yhtiön tavoittelema vaikuttavuus voi näkyä rakentamisessa missä tahansa.

”Eräs kollega sanoi juuri äsken, että hänen mielestään Fira on enemmän ohjelmistoyhtiö kuin rakennusliike. Se oli minusta hienosti sanottu”, Aho naurahtaa.

Toimittajaketju ratkaisee kokonaisuuden

Yksinään yksittäinen yhtiö ei kuitenkaan voi menestyä.

”Rakentamisen muutos on aina suurempi kuin yhtä yritystä koskeva, koska toimittajaketju ratkaisee sen, mikä on kokonaisvaikuttavuus. Jotta voisi maksimoida kädenjäljen, täytyy tuottaa yhteensopivia markkinaratkaisuja.”

Aho pitää tärkeänä alustaliiketoiminnan mahdollistamista rakennusalalla, jolloin eri toimijat myös erikoistuvat omaan parhaaseen osaamiseensa.

”Tarjoamme muille mahdollisuuden tehdä liiketoimintaa esimerkiksi omien kylpyhuonemoduuliemme kautta.”

Lopputuloksena on yhteensopivia ekosysteemejä, jotka vaikuttavat myönteisesti sekä tuottavuuteen että ympäristöön. Aho ennustaa, että tuoteteollisuuden merkitys korostuu ja tuoteratkaisujen vaikuttavuus kasvaa suhteessa rakennusliikkeeseen. Rakennusliikkeiden puolestaan pitää pystyä omaksumaan yhä enemmän ja nopeammin erilaisia teknologioita.

Mullistus on tulossa

Juuri vaikutus ympäristöön on Ahon mukaan se paine, joka lopulta mullistaa rakennusalankin – niin itse rakentamisen kuin myös vaikuttavuuden eli Ahon luonnostelemat kaksi horisonttia.

Aho kirjoittaa neuvotteluhuoneen taululle vuosiluvun 2035 – Suomen hiilineutraaliuden tavoitevuoden. Sääntely tuo juuri nyt voimakkaasti uusia ympäristövaatimuksia, joihin kaikkien toimijoiden on reagoitava.

”Eräs tilaaja sanoi vastikään, että rakentamisenkin täytyy olla hiilineutraalia. En vielä tiedä, mitä se kaiken kaikkiaan tarkoittaa, mutta sen tiedän, että käänne täytyy saada aikaiseksi. Meidän täytyy lähteä pienemmissä erissä katsomaan, mitä rakentaminen on ja mistä hiilineutraaliuden edellytykset syntyvät. Eli saada olosuhteet ja hiilijalanjälki näkyviksi.”

Tässä Aho palaa datan merkitykseen.

”Datalla todennettu vastuullisuus on se olennaisin asia. Asiakkaat vaativat dataa, ja silloin pitää kysyä, tuottaako prosessi sellaista dataa, että voit osoittaa esimerkiksi ympäristövastuullisuuden.”

Aho huomauttaa, että ensimmäistä kertaa rakentamisen historiassa toimintaan vaikuttava tekijä ei ole suoraan tulossidonnainen, vaan vaikuttavuussidonnainen.

”Esimerkiksi EU:ssa tehdään nyt massiivisesti toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Raha ei ole rajoittava tekijä, kun yhteiskunnan prioriteetteja halutaan muuttaa.”

Suurin kysymys on, mihin hiilibudjetti jatkossa riittää eli miten esimerkiksi rakentamista säädellään ja kehitetään. Aho uskoo, että juuri tämä synnyttää hänen luonnostelemiaan uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia ja tuo uusia toimijoita rakennusalalle.

Siitä Aho on varma, että yhteistyötä on pakko lisätä.

”Rakentaminen on 360 astetta erilaisia asioita, kun ajatellaan niitä kaikkia komponentteja, joista rakentaminen koostuu. Siksi yritykset eivät voi keskittyä pelkästään omaan toimintaansa, vaan niiden täytyy miettiä, miten kytkeydyt muihin. Eli mikä on sen koko verkostosi vaikutus, kun pyritään esimerkiksi ilmastotavoitteisiin”, Aho sanoo.

Jussi Ahon esitys rakennusalan muutoksesta neuvotteluhuoneen taulun ääressä on päättynyt. Neukkarin ovella hän vielä kääntyy ja sanoo, että pohtii muutoksia säännöllisesti filosofi Esa Saarisen kanssa. Usein jopa viikoittain.

Epätodennäköinen yhteistyökuvio ei varsinaisesti yllätä. Filosofit kohtaavat toisensa.

Fakta: Jussi Aho