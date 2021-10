Jyväskylä asetti Kortepohjan keskustan suunnitelmaluonnoksen nähtäville – alueelle kaavaillaan 50000 neliötä täydennysrakentamista

Kaavamuutoksella halutaan luoda edellytykset viihtyisän, tiiviin ja toiminnoiltaan monipuolisen lähikeskuksen rakentumiselle. Suunnittelualueeseen sisältyvät ylioppilaskylän opiskelija-asumisen korttelit, liikekeskus, päiväkodin ja kirjaston ja seurakuntakeskuksen tontit sekä niihin liittyvät kadut, puistot ja pysäköintialueet.

Kaavaluonnoksessa esitetään Kortepohjan keskustalle uusi kokonaisrakenne, jossa on huomioitu niin palveluiden sijoittelu kuin tavoitteellinen täydennysrakentaminen sekä alueella liikkuminen ja pysäköinti. Uutta kerrostalopainotteista täydennysrakentamista alueelle esitetään noin 50000 kerrosalaneliömetrin verran, mikä tarkoittaa noin tuhatta asukasta.

Alueelle ominaista, ruudukkomaista korttelirakennetta vahvistetaan, ja uusi rakentaminen on sovitettu rakennettuun ympäristöön. Keskusta muodostuu jatkossa kävelypainotteisen Kartanonkujan varrelle, johon päiväkotikoulu ja kirjastokin ovat rakentumassa. Emännäntien ja Kartanonkujan risteykseen muodostuu uusi keskusaukio, jonka ympärille keskittyvät kaupalliset palvelut ja liiketilat.

Kaavamuutos on nähtävillä 22. marraskuuta asti.

Kiinteistösijoitusyhtiö Ovaro kertoi vastikään hankkineensa vaihtokaupalla 91 prosenttia Kortepohjan liikekeskus oy:n osakekannasta. Samalla Ovaro aloittaa tonttia koskevan kaavakehityshankkeen, jonka tarkoitus on muuttaa asemakaava asuinkäyttöön. Tavoitteena on saada tontille noin 6000 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeus. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2023 ja valmistua vaiheittain vuonna 2025. Asiasta kerrotaan enemmän tässä jutussa.