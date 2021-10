Ovaro hankkii kiinteistön Jyväskylästä ja kehittää paikalle 18–20 miljoonan asuntohankkeen

Samalla Ovaro aloittaa Kortepohjan liikekeskustonttia koskevan kaavakehityshankkeen, jonka tarkoitus on muuttaa asemakaava asuinkäyttöön. Tavoitteena on saada tontille noin 6000 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeus. Tämä mahdollistaisi noin 120 uuden asunnon rakentamisen tontille. Kiinteistökehityshankkeen koko on 18–20 miljoonaa euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2023 ja valmistua vaiheittain vuonna 2025.

Kiinteistöjen vaihtokauppa on niin sanottu lähipiirikauppa, jossa toisena osapuolena on Ovaron hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisö Royal House oy. Kaupat toteutetaan markkinahinnoin, jotka ulkopuolinen arvioitsija on määrittänyt. Luovutettujen asunto-osakkeiden velaton kauppahinta 1,08 miljoonaa euroa ja hankittavan Kortepohjan liikekeskuksen osakkeiden velaton kauppahinta on vastaavasti 0,98 miljoonaa. Kaupat toteutetaan lokakuussa 2021.

Liikekeskuksen osakkeet hankkii Ovaron juuri perustama tytäryhtiö Ovaro Kiinteistökehitys oy. Uusi yhtiö toteuttaa perustajarakennuttamista. Tähän liittyy kiinteistökehityskohteiden ja tonttien hankinta, kehittäminen, rakennuttaminen ja asuntojen myynti. Tytäyhtiön tavoitteena on hankkia uusia kiinteistökehityskohteita suurimmista kasvukeskuksista, ja ensimmäinen hankittu kehityskohde on juuri Kortepohjan liikekeskus.

”Jyväskylän Kortepohjan kiinteistökehityshanke toteuttaa Ovaron uudistettua strategiaa. Kortepohja on suosittu 10000 asukkaan kaupunginosa Jyväskylän keskustan tuntumassa. Aluetta ollaan uudistamassa merkittävällä tavalla, minkä vuoksi näemme alueella kiinnostavan kehityspotentiaalin. Liiketoimintamalliimme sisältyy kaupunginosien uudistaminen ja laadukkaiden kaupunkiasuntojen rakennuttaminen”, Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen sanoo tiedotteessa.

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on juuri hyväksynyt Kortepohjan alueen uudisrakentamista koskevan uuden kaavaluonnoksen. Jyväskylän kaupunki on investoinut alueelle merkittävästi: uusi iso koulu-, päiväkoti- ja kirjastohanke valmistuu vuoden 2022 aikana.

Ovaro Kiinteistösijoituksen, Investors Housen ja Royal Housen tasaosuuksin omistama yhteisyritys Apitare oy sopi vastikään ostavansa Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriltä 17600 neliömetrin kiinteistökokonaisuuden laajuus on. Yhtiöiden kaavailuissa on kehittää Kukkula-aluetta merkittävästi lähivuosina.